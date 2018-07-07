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Уимблдон. Александра Саснович обыграла 25-ю ракетку мира Дарью Гаврилову и вышла в 1/8 финала

07 июля 2018 18:59
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В Лондоне проходит третий теннисный турнир из серии «Большого Шлема» – Уимблдон, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 7 июля Александра Саснович пыталась впервые в своей карьере пройти в 1/8 финала женского одиночного разряда.

Белоруска встречалась с 25-й ракеткой мира, австралийкой Дарьей Гавриловой.

Уимблдон. Александра Саснович обыграла 25-ю ракетку мира Дарью Гаврилову и вышла в 1/8 финала-1

Статус соперницы не смутил Саснович. Первый сет остался за нашей представительницей. Отметим, что обе теннисистки нестабильно играли на своих подачах, зато чужую брали регулярно. И хорошо, что Александра в концовке смогла дожать оппонентку. А вторую партию белорусская теннисистка провела еще увереннее. Как итог, очередная победа – и Саснович шагает в 1/8 финала.

Матч продолжался 1 час 18 минут. Следующей соперницей нашей спортсменки станет латвийская теннисистка Алена Остапенко.

Уимблдон. Александра Саснович обыграла 25-ю ракетку мира Дарью Гаврилову и вышла в 1/8 финала-4

# Теннис # Александра Саснович # Фотофакт

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