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Белорусская копьеметательница Татьяна Холодович квалифицировалась в финал «Бриллиантовой лиги»

06 июля 2018 13:57
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В Лозанне завершился отборочный этап этих престижных соревнований. Там один из лидеров сезона в этой дисциплине заняла 6 место, показав результат – 61 метр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская копьеметательница Татьяна Холодович квалифицировалась в финал «Бриллиантовой лиги»-1

Для метательниц копья турнир в Швейцарии стал третьим в «Бриллиантовой лиге» 2018 года.

Четвертый этап «Бриллиантовой лиги» у метательниц копья пройдет 21-22 июля в Лондоне. Решающий этап соревнований после чемпионата Европы в Берлине в конце августа примет Цюрих, где копьеметательницы поборются за 50 тысяч долларов.

Белорусская копьеметательница Татьяна Холодович квалифицировалась в финал «Бриллиантовой лиги»-4

# Спортивные соревнования # Татьяна Холодович # Фотофакт

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