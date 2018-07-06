Белорусская копьеметательница Татьяна Холодович квалифицировалась в финал «Бриллиантовой лиги»

В Лозанне завершился отборочный этап этих престижных соревнований. Там один из лидеров сезона в этой дисциплине заняла 6 место, показав результат – 61 метр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для метательниц копья турнир в Швейцарии стал третьим в «Бриллиантовой лиге» 2018 года.

Четвертый этап «Бриллиантовой лиги» у метательниц копья пройдет 21-22 июля в Лондоне. Решающий этап соревнований после чемпионата Европы в Берлине в конце августа примет Цюрих, где копьеметательницы поборются за 50 тысяч долларов.