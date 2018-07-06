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Победа – 2:0: как Франция обыграла Уругвай и вышла в полуфинал ЧМ-2018?

06 июля 2018 20:12
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Оба сегодняшних четвертьфинальных матча по вывеске легко тянули на финал мундиаля! В первой игре встречались французы и уругвайцы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победа – 2:0: как Франция обыграла Уругвай и вышла в полуфинал ЧМ-2018? -1

Южноамериканская команда старалась действовать более прагматично и осторожно, за это французы наказали коллектив Оскара Табареса, в конце первого тайма Рафаэль Варан после подачи Гризмана со штрафного счет открыл.

Победа – 2:0: как Франция обыграла Уругвай и вышла в полуфинал ЧМ-2018? -4

Во второй половине игры Уругвай бросился отыгрываться, но сказывалась нехватка в атаке Эдинсона Кавани. А вот у французов игра шла. Антуан Гризман отрыв в счете увеличил – тут нападающему помогла грубая ошибка голкипера Уругвая – Фернандо Муслеры. В итоге – неоспоримое преимущество команды Дешама и победа – 2:0. 

# Чемпионат мира по футболу # Фотофакт

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