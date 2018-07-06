Победа – 2:0: как Франция обыграла Уругвай и вышла в полуфинал ЧМ-2018?

Оба сегодняшних четвертьфинальных матча по вывеске легко тянули на финал мундиаля! В первой игре встречались французы и уругвайцы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Южноамериканская команда старалась действовать более прагматично и осторожно, за это французы наказали коллектив Оскара Табареса, в конце первого тайма Рафаэль Варан после подачи Гризмана со штрафного счет открыл.