Победа – 2:0: как Франция обыграла Уругвай и вышла в полуфинал ЧМ-2018?

Оба сегодняшних четвертьфинальных матча по вывеске легко тянули на финал мундиаля! В первой игре встречались французы и уругвайцы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Оба сегодняшних четвертьфинальных матча по вывеске легко тянули на финал мундиаля! В первой игре встречались французы и уругвайцы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Южноамериканская команда старалась действовать более прагматично и осторожно, за это французы наказали коллектив Оскара Табареса, в конце первого тайма Рафаэль Варан после подачи Гризмана со штрафного счет открыл.
Во второй половине игры Уругвай бросился отыгрываться, но сказывалась нехватка в атаке Эдинсона Кавани. А вот у французов игра шла. Антуан Гризман отрыв в счете увеличил – тут нападающему помогла грубая ошибка голкипера Уругвая – Фернандо Муслеры. В итоге – неоспоримое преимущество команды Дешама и победа – 2:0.