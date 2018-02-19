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  • Алексей Ковалёв: «Наша летающая лыжница являлась одной из фавориток на пьедестал и уверенно подтвердила свой высокий статус»

Алексей Ковалёв: «Наша летающая лыжница являлась одной из фавориток на пьедестал и уверенно подтвердила свой высокий статус»

19 февраля 2018 07:23
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Как мы предполагали ранее, на зимних Олимпийских играх в корейском Пхёнчхане для белорусских спортсменов выдались удачными, наконец, счет медалям открыт. Минувшую пятницу фристайлистка Анна Гуськова завоевала золото. Наша летающая лыжница являлась одной из фавориток на пьедестал и уверенно подтвердила свой высокий статус. Несмотря на то, что в решающей попытке приземление у Анны выдалось не совсем идеальным, соперницы ничего не смогли противопоставить белоруске.  

Видеофакт: как поздравляли Анну Гуськову с олимпийским золотом в Пхёнчхане    

Алексей Ковалёв: «Наша летающая лыжница являлась одной из фавориток на пьедестал и уверенно подтвердила свой высокий статус»-1

Алексей Ковалёв: «Наша летающая лыжница являлась одной из фавориток на пьедестал и уверенно подтвердила свой высокий статус»-3

Увы, всего в шаге от пьедестала остановилась олимпийская чемпионка Сочи-2014 Алла Цупер. Тем не менее, спортсменка пока о завершении карьеры не задумывается, не исключено, что она сможет выступить на следующих Олимпийских играх.  

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Также медальную копилку сборной пополнила биатлонистка Дарья Домрачева, которая завоевала серебро в масс-старте. Это награда стала для нее уже пятой олимпийской медалью в карьере.  

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Алексей Ковалёв: «Наша летающая лыжница являлась одной из фавориток на пьедестал и уверенно подтвердила свой высокий статус»-6

Стоит отметить, что достойно выступила в масс-старте наша соотечественница Надежда Скардино. Показав безупречную стрельбу, она заняла седьмое место. 

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Алексей Ковалёв: «Наша летающая лыжница являлась одной из фавориток на пьедестал и уверенно подтвердила свой высокий статус»-9

Увы, но белорусские представители сильного пола во фрийстале зацепиться за пьедестал Пхёнчхана не сумели. Единственный участник от нашей команды Станислав Гладченко выполнил безупречно прыжок, но приземление не задалось, обидное падение не позволило белорусу поспорить за призовые места. 

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Алексей Ковалёв: «Наша летающая лыжница являлась одной из фавориток на пьедестал и уверенно подтвердила свой высокий статус»-12

Алексей Ковалёв: «Наша летающая лыжница являлась одной из фавориток на пьедестал и уверенно подтвердила свой высокий статус»-14

Летающие акробаты Максим Густик и Антон Кушнир в финал не пробились. Особенно обидно за нашего олимпийского чемпиона Сочи-2014. Всего чуть-чуть не хватило Антону Кушниру до выхода в решающую стадию. 

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Алексей Ковалёв: «Наша летающая лыжница являлась одной из фавориток на пьедестал и уверенно подтвердила свой высокий статус»-17

Отметим, что на своей коронной дистанции 5000 м седьмое место заняла конькобежка – Марина Зуева.  

Алексей Ковалёв: «Наша летающая лыжница являлась одной из фавориток на пьедестал и уверенно подтвердила свой высокий статус»-20

К сожалению, из-за проблем со здоровьем завершил свое выступление на главном старте четырехлетия лыжник Сергей Долидович. 

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Алексей Ковалёв: «Наша летающая лыжница являлась одной из фавориток на пьедестал и уверенно подтвердила свой высокий статус»-23

Не совсем удачно сложилось единственное выступление конькобежки Ксении Садовской на Олимпийских играх. Попавшая в число участников Олимпиады в самый последний момент спортсменка заняла 30 место в забеге на 500 м.  

Алексей Ковалёв: «Наша летающая лыжница являлась одной из фавориток на пьедестал и уверенно подтвердила свой высокий статус»-26

Впереди заключительная олимпийская неделя. График у белорусских спортсменов не очень насыщенный. Сегодня нашу команду представит только конькобежец Игнат Головатюк, который дебютирует на белых играх. Вчерашний юниор выйдет на дистанцию 500 м. 

Алексей Ковалёв: «Наша летающая лыжница являлась одной из фавориток на пьедестал и уверенно подтвердила свой высокий статус»-29

Как поздравляли белорусы Анну Гуськову и Дарью Домрачеву? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

Алексей Ковалёв: «Наша летающая лыжница являлась одной из фавориток на пьедестал и уверенно подтвердила свой высокий статус»-32

# Фотофакт # Анастасия Макеева # Зимняя Олимпиада – 2018 # Алексей Ковалев

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