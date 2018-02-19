Алексей Ковалёв: «Наша летающая лыжница являлась одной из фавориток на пьедестал и уверенно подтвердила свой высокий статус»

Как мы предполагали ранее, на зимних Олимпийских играх в корейском Пхёнчхане для белорусских спортсменов выдались удачными, наконец, счет медалям открыт. Минувшую пятницу фристайлистка Анна Гуськова завоевала золото. Наша летающая лыжница являлась одной из фавориток на пьедестал и уверенно подтвердила свой высокий статус. Несмотря на то, что в решающей попытке приземление у Анны выдалось не совсем идеальным, соперницы ничего не смогли противопоставить белоруске. Видеофакт: как поздравляли Анну Гуськову с олимпийским золотом в Пхёнчхане

Увы, всего в шаге от пьедестала остановилась олимпийская чемпионка Сочи-2014 Алла Цупер. Тем не менее, спортсменка пока о завершении карьеры не задумывается, не исключено, что она сможет выступить на следующих Олимпийских играх. Козеко о результате Цупер на ОИ-2018: Алле не хватило скоростного режима Также медальную копилку сборной пополнила биатлонистка Дарья Домрачева, которая завоевала серебро в масс-старте. Это награда стала для нее уже пятой олимпийской медалью в карьере.



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Стоит отметить, что достойно выступила в масс-старте наша соотечественница Надежда Скардино. Показав безупречную стрельбу, она заняла седьмое место.



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Увы, но белорусские представители сильного пола во фрийстале зацепиться за пьедестал Пхёнчхана не сумели. Единственный участник от нашей команды Станислав Гладченко выполнил безупречно прыжок, но приземление не задалось, обидное падение не позволило белорусу поспорить за призовые места.



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Летающие акробаты Максим Густик и Антон Кушнир в финал не пробились. Особенно обидно за нашего олимпийского чемпиона Сочи-2014. Всего чуть-чуть не хватило Антону Кушниру до выхода в решающую стадию. Александр Лукашенко: «Они понимали: пусти Антона в финал – труба, всем будет труба»

Отметим, что на своей коронной дистанции 5000 м седьмое место заняла конькобежка – Марина Зуева.

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Не совсем удачно сложилось единственное выступление конькобежки Ксении Садовской на Олимпийских играх. Попавшая в число участников Олимпиады в самый последний момент спортсменка заняла 30 место в забеге на 500 м.

Впереди заключительная олимпийская неделя. График у белорусских спортсменов не очень насыщенный. Сегодня нашу команду представит только конькобежец Игнат Головатюк, который дебютирует на белых играх. Вчерашний юниор выйдет на дистанцию 500 м.