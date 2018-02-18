Александр Лукашенко: «Они понимали: пусти Антона в финал – труба, всем будет труба»

Новости Беларуси. Сразу после голосования на местных выборах Президент по традиции пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко поделился тем, кого хотел бы видеть с депутатским портфелем.

В первую очередь это должен быть человек активный и действующий, который работает и приносит пользу нашему государству.

Также журналисты не обошли вниманием волнующую каждого белоруса тему – Олимпиада в Корее и то, как повели себя судьи в отношении белорусского фристайлиста Антона Кушнира. Он не попал в финал соревнований.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы приезжаем в Пхенчхан. Накануне приехали. Мы соревнуемся. За нами все пристально наблюдают: китайцы, россияне, американцы, канадцы и даже швейцарцы и автралийцы. Это те, кто завоевывают медали, сильная школа у них. Пристально наблюдают. Мы тоже за ними наблюдаем. Такой вид спорта, где любая помарка дорого обойдется, особенно на Олимпиаде. Нужна мощная психологическая устойчивость спортсмена. Что они заметили? В данном случае мужика. Кушнир прыгает без ошибок. Железобетонный мужик. Он не совершает никаких ошибок. Они поняли, что это не просто финалист, это опять чемпион Олимпийских игр. С нашим Антоном бороться невозможно, в финале надеяться на случайность, потому что он прыгает стабильно, не падает, никаких помарок. Прекрасно исполняет. Принято решение. Кем? Прежде всего, судьями. В судейской коллегии из пяти, по-моему, россиянин, китаец и швейцарец. Все они протащили в финал своих спортсменов: два китайца, два россиянина и швейцарец, который Антона опередил на 42 сотых балла. Странно! Это почти не бывает – из 120 баллов. Они его попробовали выкинуть в первой попытке квалификации, загнав на 11-е место. А во второй ничего не осталось сделать, как просто его сделать седьмым, потому что шестеро проходили. Вот они таким образом выкинули этого парня с соревнований. Еще раз подчеркиваю: если бы умные были, то хотя бы в финал пустили. Но они понимали: пусти Антона в финал – труба, всем будет труба. И опять белорусы два золота, как и на прошлой Олимпиаде, могут завоевать.

Во время общения речь шла о Беларуси как миротворческой и переговорной площадке. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь крайне заинтересована в скорейшем разрешении конфликта в Украине, и белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами при договоренности между Порошенко и Путиным.

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