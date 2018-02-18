«Первая операция у неё была в 20 лет». Путь Анны Гуськовой к олимпийскому золоту

Новости Беларуси. К своему олимпийскому триумфу Анна Гуськова шла с семи лет . Нынешние Игры в карьере Гуськовой – вторые. Но четыре года назад в Сочи она даже не смогла пробиться через квалификацию.

Юрий Купрацевич, первый тренер олимпийской чемпионки Анны Гуськовой:

С Богом, Аня! В унисон эти слова произносила вся Беларусь. Первый тренер нашей первой золотой медалистки Пхенчхана за Олимпиадой следил, находясь в Раубичах. С телеэкрана – выступление Анны Гуськовой, из окна – трамплины с которых и начался путь белоруски к планетарной спортивной победе.

Юрий Купрацевич:

Первый трамплин – это сальто, второй – это двойной. Аня Гуськова прыгала с третьего трамплина. А это тройной трамплин, с которого выполняются тройные прыжки. Фотофакт. Анне Гуськовой вручили золотую олимпийскую медаль



Выбор белорусских спортсменок – самая сложная фигура – тройное сальто. Другим оставалось лишь равняться на девушек защищающих цвета белорусского флага.

Юрий Купрацевич:

Спортсмен, который становится на тройное сальто и следующий спортсмен, который прыгает за ним, начинает уже думать. Начинается такая лотерея, начинаются перезаказы, новые прыжки. А психологически за 15 секунд подготовиться к новому прыжку нереально. За победу легендарный Козеко пообещал Гуськовой подарить свой раритетный рюкзак. Репортаж СТВ из Пхёнчхана

В премудрости фристайла вникли даже продавцы и покупатели столичного универмага. Что называется, онлайн-трансляцию организовали в секции электробытовых товаров. Этажом ниже работает мама нашей медалистки. Елена Гуськова слишком скромная, весь удар журналистского внимания взяли на себя е е коллеги.

Покупатели:

Когда китайский фристайлист упал, все крикнули: «Золото!»

Молодцы, здорово! Как смотрели олимпийский фристайл в ГУМе, где работает мама Ани Гуськовой: видеофакт Павел Скакун в травматологии, что Алексей Гришин во фристайле – имена. Впрочем, в этом медцентре люди в белых халатах вернули физическую форму и возможность быть в спортивной форме многим чемпионам.



Павел Скакун, заведующий отделением №2 РНПЦ травматологии и ортопедии:

Начиная с Алексея Гришина, Кушнир – все они оперировались здесь у нас в ц ентре. Цупер консультировалась здесь неоднократно и можно так сказать, мы спасли ее от операции. Она выиграла потом Олимпиаду.

В РНПЦ травматологии и ортопедии есть досье или, как говорят врачи – эпикриз, и на Анна Гуськову.

Павел Скакун:

Первое повреждение связки, потом было повреждение мениска. Первая операция у нее была в 20 лет. Она не была никакой олимпийской чемпионкой, это сейчас ее вся страна будет знать. Несколько операций, курс реабилитации – и Анну поставили на ноги. Да так, что она смогла устоять после серии впечатляющих сальто.