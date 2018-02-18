«Первая операция у неё была в 20 лет». Путь Анны Гуськовой к олимпийскому золоту

Новости Беларуси. К своему олимпийскому триумфу Анна Гуськова шла с семи лет. Нынешние Игры в карьере Гуськовой – вторые. Но четыре года назад в Сочи она даже не смогла пробиться через квалификацию.
Новости Беларуси. К своему олимпийскому триумфу Анна Гуськова шла с семи лет. Нынешние Игры в карьере Гуськовой – вторые. Но четыре года назад в Сочи она даже не смогла пробиться через квалификацию.
Юрий Купрацевич, первый тренер олимпийской чемпионки Анны Гуськовой:
С Богом, Аня!
В унисон эти слова произносила вся Беларусь. Первый тренер нашей первой золотой медалистки Пхенчхана за Олимпиадой следил, находясь в Раубичах. С телеэкрана – выступление Анны Гуськовой, из окна – трамплины с которых и начался путь белоруски к планетарной спортивной победе.
Юрий Купрацевич:
Первый трамплин – это сальто, второй – это двойной. Аня Гуськова прыгала с третьего трамплина. А это тройной трамплин, с которого выполняются тройные прыжки.
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Выбор белорусских спортсменок – самая сложная фигура – тройное сальто. Другим оставалось лишь равняться на девушек защищающих цвета белорусского флага.
Юрий Купрацевич:
Спортсмен, который становится на тройное сальто и следующий спортсмен, который прыгает за ним, начинает уже думать. Начинается такая лотерея, начинаются перезаказы, новые прыжки. А психологически за 15 секунд подготовиться к новому прыжку нереально.
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В премудрости фристайла вникли даже продавцы и покупатели столичного универмага. Что называется, онлайн-трансляцию организовали в секции электробытовых товаров.
Этажом ниже работает мама нашей медалистки. Елена Гуськова слишком скромная, весь удар журналистского внимания взяли на себя ее коллеги.
Покупатели:
Когда китайский фристайлист упал, все крикнули: «Золото!»
Молодцы, здорово!
Как смотрели олимпийский фристайл в ГУМе, где работает мама Ани Гуськовой: видеофакт
Павел Скакун в травматологии, что Алексей Гришин во фристайле – имена. Впрочем, в этом медцентре люди в белых халатах вернули физическую форму и возможность быть в спортивной форме многим чемпионам.
Павел Скакун, заведующий отделением №2 РНПЦ травматологии и ортопедии:
Начиная с Алексея Гришина, Кушнир – все они оперировались здесь у нас в центре. Цупер консультировалась здесь неоднократно и можно так сказать, мы спасли ее от операции. Она выиграла потом Олимпиаду.
В РНПЦ травматологии и ортопедии есть досье или, как говорят врачи – эпикриз, и на Анна Гуськову.
Павел Скакун:
Первое повреждение связки, потом было повреждение мениска. Первая операция у нее была в 20 лет. Она не была никакой олимпийской чемпионкой, это сейчас ее вся страна будет знать.
Несколько операций, курс реабилитации – и Анну поставили на ноги. Да так, что она смогла устоять после серии впечатляющих сальто.
Юрий Купрацевич:
Вот она заплакала.
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Во фристайле Аня – 18 лет. И 25-летняя спортсменка, образно говоря, свое спортивное совершеннолетие встречает уже с олимпийским золотом. Впрочем, к новым пьедесталам, навострили лыжи, очередные победители трамплинов в Раубичах.
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