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«Первая операция у неё была в 20 лет». Путь Анны Гуськовой к олимпийскому золоту

18 февраля 2018 20:01
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Новости Беларуси. К своему олимпийскому триумфу Анна Гуськова шла с семи летНынешние Игры в карьере Гуськовой – вторые. Но четыре года назад в Сочи она даже не смогла пробиться через квалификацию. 

«Первая операция у неё была в 20 лет». Путь Анны Гуськовой к олимпийскому золоту-1

Юрий Купрацевич, первый тренер олимпийской чемпионки Анны Гуськовой:  
С Богом, Аня!  

В унисон эти слова произносила вся Беларусь. Первый тренер нашей первой золотой медалистки Пхенчхана за Олимпиадой следил, находясь в Раубичах. С телеэкрана – выступление Анны Гуськовой, из окна – трамплины с которых и начался путь белоруски к планетарной спортивной победе.  

«Первая операция у неё была в 20 лет». Путь Анны Гуськовой к олимпийскому золоту-4

Юрий Купрацевич:  
Первый трамплин – это сальто, второй – это двойной. Аня Гуськова прыгала с третьего трамплина. А это тройной трамплин, с которого выполняются тройные прыжки.  

Фотофакт. Анне Гуськовой вручили золотую олимпийскую медаль  

Выбор белорусских спортсменок – самая сложная фигура – тройное сальто. Другим оставалось лишь равняться на девушек защищающих цвета белорусского флага.  

«Первая операция у неё была в 20 лет». Путь Анны Гуськовой к олимпийскому золоту-7

Юрий Купрацевич:  
Спортсмен, который становится на тройное сальто и следующий спортсмен, который прыгает за ним, начинает уже думать. Начинается такая лотерея, начинаются перезаказы, новые прыжки. А психологически за 15 секунд подготовиться к новому прыжку нереально.  

За победу легендарный Козеко пообещал Гуськовой подарить свой раритетный рюкзак. Репортаж СТВ из Пхёнчхана  

«Первая операция у неё была в 20 лет». Путь Анны Гуськовой к олимпийскому золоту-10

В премудрости фристайла вникли даже продавцы и покупатели столичного универмага. Что называется, онлайн-трансляцию организовали в секции электробытовых товаров.  

Этажом ниже работает мама нашей медалистки. Елена Гуськова слишком скромная, весь удар журналистского внимания взяли на себя ее коллеги.  

«Первая операция у неё была в 20 лет». Путь Анны Гуськовой к олимпийскому золоту-13

Покупатели:  
Когда китайский фристайлист упал, все крикнули: «Золото!»  

«Первая операция у неё была в 20 лет». Путь Анны Гуськовой к олимпийскому золоту-16

Молодцы, здорово!  

Как смотрели олимпийский фристайл в ГУМе, где работает мама Ани Гуськовой: видеофакт  

Павел Скакун в травматологии, что Алексей Гришин во фристайле – имена. Впрочем, в этом медцентре люди в белых халатах вернули физическую форму и возможность быть в спортивной форме многим чемпионам.  

«Первая операция у неё была в 20 лет». Путь Анны Гуськовой к олимпийскому золоту-19


Павел Скакун, заведующий отделением №2 РНПЦ травматологии и ортопедии:  
Начиная с Алексея Гришина, Кушнир – все они оперировались здесь у нас в центре. Цупер консультировалась здесь неоднократно и можно так сказать, мы спасли ее от операции. Она выиграла потом Олимпиаду.  

В РНПЦ травматологии и ортопедии есть досье или, как говорят врачи – эпикриз, и на Анна Гуськову.  

«Первая операция у неё была в 20 лет». Путь Анны Гуськовой к олимпийскому золоту-22

Павел Скакун:  
Первое повреждение связки, потом было повреждение мениска. Первая операция у нее была в 20 лет. Она не была никакой олимпийской чемпионкой, это сейчас ее вся страна будет знать.  

Несколько операций, курс реабилитации – и Анну поставили на ноги. Да так, что она смогла устоять после серии впечатляющих сальто.  

«Первая операция у неё была в 20 лет». Путь Анны Гуськовой к олимпийскому золоту-25

Юрий Купрацевич:  
Вот она заплакала.  

Летающая красавица. Что известно о белорусской фристайлистке Анне Гуськовой  

Во фристайле Аня – 18 лет. И 25-летняя спортсменка, образно говоря, свое спортивное совершеннолетие встречает уже с олимпийским золотом. Впрочем, к новым пьедесталам, навострили лыжи, очередные победители трамплинов в Раубичах.  

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# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018 # Юрий Купрацевич # Павел Скакун

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