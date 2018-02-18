Первый тренер Анны Гуськовой: «Надо менять всю эту систему судейства»
Новости Беларуси. Оценка Антона Кушнира вызвала негодование у многих белорусских экспертов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Тренеры и бывшие спортсмены уверены, что белоруса засудили, прыжок был выполнен на хорошем уровне, и наш фристайлист был достоин финала.
Игорь Позняк, СТВ:
Весьма показателен факт, что к судейству фристайла допускают арбитров из тех стран, которые сами участвуют в состязаниях. Вот, например, тот же швейцарец, который вчера тоже наблюдал за нашим Антоном.
Юрий Купрацевич, тренер Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу:
Я думаю, что здесь была какая-то ситуация: он протягивал своего спортсмена. Каждый судья, который представляет свою страну, он выполняет эту работу, потому что все хотят видеть своих спортсменов в финале на высшем месте.
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Игорь Позняк:
Что со всем этим делать?
Юрий Купрацевич:
Я думаю, надо менять всю эту систему судейства и приходить к тому целому, которое в дальнейшем будет объективно показывать результаты и ставить на высшие ступени того человека, который заслуживает этого.
Игорь Позняк:
Эта Олимпиада обрела репутацию скандальной. Ситуация с россиянами накануне Игр, ситуация с белорусами. Вы согласны с этим?
Юрий Купрацевич:
Я согласен с этим, потому что на самом деле заметно и отношение спортивных представителей к российским спортсменам, да и то, что произошло в финале в квалификации фристайла (акробатики), тоже очень заметно. На самом деле, Антон 100 % был в финале. Это неожиданно было для всех.
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