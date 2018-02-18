Первый тренер Анны Гуськовой: «Надо менять всю эту систему судейства»

Тренеры и бывшие спортсмены уверены, что белоруса засудили, прыжок был выполнен на хорошем уровне, и наш фристайлист был достоин финала.

Игорь Позняк, СТВ:

Весьма показателен факт, что к судейству фристайла допускают арбитров из тех стран, которые сами участвуют в состязаниях. Вот, например, тот же швейцарец, который вчера тоже наблюдал за нашим Антоном.

Юрий Купрацевич, тренер Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу:

Я думаю, что здесь была какая-то ситуация: он протягивал своего спортсмена. Каждый судья, который представляет свою страну, он выполняет эту работу, потому что все хотят видеть своих спортсменов в финале на высшем месте.

Юрий Купрацевич: «Мы потеряли олимпийского чемпиона как спортсмена»