Прямой эфир

Первый тренер Анны Гуськовой: «Надо менять всю эту систему судейства»

18 февраля 2018 21:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Оценка Антона Кушнира вызвала негодование у многих белорусских экспертов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.      

Тренеры и бывшие спортсмены уверены, что белоруса засудили, прыжок был выполнен на хорошем уровне, и наш фристайлист был достоин финала.  

Первый тренер Анны Гуськовой: «Надо менять всю эту систему судейства»-1

  

Игорь Позняк, СТВ:  
Весьма показателен факт, что к судейству фристайла допускают арбитров из тех стран, которые сами участвуют в состязаниях. Вот, например, тот же швейцарец, который вчера тоже наблюдал за нашим Антоном. 

Юрий Купрацевич, тренер Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу:  
Я думаю, что здесь была какая-то ситуация: он протягивал своего спортсмена. Каждый судья, который представляет свою страну, он выполняет эту работу, потому что все хотят видеть своих спортсменов в финале на высшем месте.   

Юрий Купрацевич: «Мы потеряли олимпийского чемпиона как спортсмена»  

Игорь Позняк:  
Что со всем этим делать?  

Первый тренер Анны Гуськовой: «Надо менять всю эту систему судейства»-4

Юрий Купрацевич: 
Я думаю, надо менять всю эту систему судейства и приходить к тому целому, которое в дальнейшем будет объективно показывать результаты и ставить на высшие ступени того человека, который заслуживает этого.  

Игорь Позняк:  
Эта Олимпиада обрела репутацию скандальной. Ситуация с россиянами накануне Игр, ситуация с белорусами. Вы согласны с этим?  

Юрий Купрацевич:  
Я согласен с этим, потому что на самом деле заметно и отношение спортивных представителей к российским спортсменам, да и то, что произошло в финале в квалификации фристайла (акробатики), тоже очень заметно. На самом деле, Антон 100 % был в финале. Это неожиданно было для всех.  

Самая скандальная зимняя Олимпиада в истории. Большой репортаж из Пхёнчхана 

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018 # Юрий Купрацевич

Другие новости рубрики

Все новости
«Первая операция у неё была в 20 лет». Путь Анны Гуськовой к олимпийскому золоту
18 февраля 2018 20:01

«Первая операция у неё была в 20 лет». Путь Анны Гуськовой к олимпийскому золоту

Юрий Купрацевич: «Мы потеряли олимпийского чемпиона как спортсмена»
18 февраля 2018 19:55

Юрий Купрацевич: «Мы потеряли олимпийского чемпиона как спортсмена»

Видео с северокорейскими болельщицами стало настоящим хитом в Сети
18 февраля 2018 19:50

Видео с северокорейскими болельщицами стало настоящим хитом в Сети