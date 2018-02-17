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Сергей Долидович возвращается домой с ОИ-2018. Белоруса подвело здоровье

17 февраля 2018 13:18
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Новости Беларуси. Белорусский лыжник Сергей Долидович досрочно завершил своё выступление на ОИ-2018.  

По сведениям НОК, Долидович покинет Пхёнчхан из-за проблем со здоровьем. После медосмотра спортсмену диагностировали заболевание верхних дыхательных путей. Белорусского лыжника направили в Минск для прохождения обследования и лечения. Также было сообщено о невозможности дальнейшего участия Долидовича в Играх.  

Сергей Долидович возвращается домой с ОИ-2018. Белоруса подвело здоровье -1

Фото: instagram.com/dolidovichsergei  

11 февраля Сергей Долидович сошёл с дистанции в скиатлоне, не проехав 5 км. Позже спортсмен рассказал, что всему виной «старые болячки». Это седьмая Олимпиада белорусского лыжника.  

Сергей Долидович вёл дневник в социальных сетях о своём участии в ОИ-2018.  

С публикациями белорусских спортсменов можно ознакомиться здесь.  

# Сергей Долидович # Зимняя Олимпиада – 2018

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