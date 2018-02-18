«Беларусь во многих видах спорта серьезный раздражитель»: Губерниев

Дмитрий, ну а как же тот самый знаменитый олимпийский принцип, провозглашенный еще Пьером де Кубертеном? В этой ситуации он не применим? Это как двойные стандарты следует понимать?

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор (Россия):

Беларусь во многих видах спорта такой серьезный раздражитель. Конечно, нужно смотреть: а где там конкуренты? Поэтому, друзья-белорусы: вы выросли в очень многих видах спорта. И понятно, что когда прочие равные условия, конкурентов нужно отсекать. А это значит, что белорусским спортсменам нужно быть на двенадцать голов выше, сильнее, как Домрачева в отдельных гонках. Как моя любимица Екатерина Ходотович-Карстен в гребле. Только так и никак иначе.