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«Беларусь во многих видах спорта серьезный раздражитель»: Губерниев

18 февраля 2018 22:41
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев в эфире программы «Неделя» высказал своё мнение по поводу спортивных успехов белорусов на Олимпиаде в Пхенчхане.  

Губерниев о судействе в отношении Кушнира: «Ощущение такое, что либо спортсмен, либо сама Беларусь кому-то перешла дорогу»  

Дмитрий, ну а как же тот самый знаменитый олимпийский принцип, провозглашенный еще Пьером де Кубертеном? В этой ситуации он не применим? Это как двойные стандарты следует понимать?  

«Беларусь во многих видах спорта серьезный раздражитель»: Губерниев-1

  

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор (Россия):  
Беларусь во многих видах спорта такой серьезный раздражитель. Конечно, нужно смотреть: а где там конкуренты? Поэтому, друзья-белорусы: вы выросли в очень многих видах спорта. И понятно, что когда прочие равные условия, конкурентов нужно отсекать. А это значит, что белорусским спортсменам нужно быть на двенадцать голов выше, сильнее, как Домрачева в отдельных гонках. Как моя любимица  Екатерина Ходотович-Карстен в гребле. Только так и никак иначе.  

# Фотофакт # Дмитрий Губерниев # Зимняя Олимпиада – 2018

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