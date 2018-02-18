«Выполнен практически идеально»: Козеко о финальном прыжке Гладченко

Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко оценил выступление Станислава Гладченко в финале ОИ-2018.

Как сообщает НОК Беларуси, комбинация, которую выполнял фристайлист в суперфинале, была заготовлена заранее при условии выхода в суперфинал.

Николай Козеко:

Решающий прыжок тоже был выполнен практически идеально. Наш стартер просто неправильно выставил скорость. При таком безветрии спортсмену нужно было только сделать небольшой шаг наверх, и этого хватило бы для успешного приземления.

Что известно о фристайлисте Станиславе Гладченко