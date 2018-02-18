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«Выполнен практически идеально»: Козеко о финальном прыжке Гладченко

18 февраля 2018 15:49
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Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко оценил выступление Станислава Гладченко в финале ОИ-2018.  

Как сообщает НОК Беларуси, комбинация, которую выполнял фристайлист в суперфинале, была заготовлена заранее при условии выхода в суперфинал.  

Николай Козеко:  
Решающий прыжок тоже был выполнен практически идеально. Наш стартер просто неправильно выставил скорость. При таком безветрии спортсмену нужно было только сделать небольшой шаг наверх, и этого хватило бы для успешного приземления.  

Что известно о фристайлисте Станиславе Гладченко  

«Выполнен практически идеально»: Козеко о финальном прыжке Гладченко-1

Фото: noc.by  

В финальном протоколе Станислав Гладченко занял шестую позицию. Победителем стал Александр Абраменко из Украины.  

В финал не смогли пройти два белорусских фристайлиста – Максим Густик и Антон Кушнир, которому судьи занизили оценки.  

По словам Николая Козеко, «мы будем добиваться справедливости в Международной федерации» (читать далее).  

Александр Лукашенко: «Они понимали: пусти Антона в финал – труба, всем будет труба»  

# Фотофакт # Станислав Гладченко # Николай Козеко # Зимняя Олимпиада – 2018

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