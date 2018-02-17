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ОИ-2018. Бьорндален прокомментировал «серебро» Дарьи Домрачевой

17 февраля 2018 14:24
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Дарья Домрачева завоевала серебряную медаль в гонке с массовым стартом. Биатлонистка уступила только Анастасии Кузьминой из Словакии.  

Вместе с белорусской спортсменкой в ​​Пхёнчхан приехал ее супруг восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален.

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После гонки Бьорндален прокомментировал результат Дарьи Домрачевой.  

Его слова приводит НОК Беларуси.  

Уле-Эйнар Бьорндален:  
В первую очередь замечу, что это была невероятная гонка. Дарья метко стреляла, она боролась за каждый выстрел на огневых рубежах. Она продемонстрировала высокую скорость. Лишь одна биатлонистка превзошла Дарью, но это заслуженная победа Анастасии Кузьминой, ведь она невероятно выступила на гонке и является очень сильным соперником.  

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ОИ-2018. Бьорндален прокомментировал «серебро» Дарьи Домрачевой-1

Фото: twitter.com/ibu_wc  

По словам спортсмена, все ждали от Дарьи медалей это очень сильное давление на биатлонистку. Однако Домрачева смогла справиться с ожиданиями.  

Уле-Эйнар Бьорндален:  
Я не думаю, что мои слова заменят хотя бы одну золотую медаль. Безусловно, Игры в Сочи-2014 были триумфом для нее. Завоеванное серебро сегодня явно с золотым отливом. Мечты сбываются!  

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# Дарья Домрачева # Фотофакт # Уле-Эйнар Бьорндален # Зимняя Олимпиада – 2018

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