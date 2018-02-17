ОИ-2018. Бьорндален прокомментировал «серебро» Дарьи Домрачевой

Уле-Эйнар Бьорндален: В первую очередь замечу, что это была невероятная гонка. Дарья метко стреляла, она боролась за каждый выстрел на огневых рубежах. Она продемонстрировала высокую скорость. Лишь одна биатлонистка превзошла Дарью, но это заслуженная победа Анастасии Кузьминой, ведь она невероятно выступила на гонке и является очень сильным соперником.

Дарья Домрачева завоевала серебряную медаль в гонке с массовым стартом. Биатлонистка уступила только Анастасии Кузьминой из Словакии.

По словам спортсмена, все ждали от Дарьи медалей – это очень сильное давление на биатлонистку. Однако Домрачева смогла справиться с ожиданиями.

Уле-Эйнар Бьорндален:

Я не думаю, что мои слова заменят хотя бы одну золотую медаль. Безусловно, Игры в Сочи-2014 были триумфом для нее. Завоеванное серебро сегодня явно с золотым отливом. Мечты сбываются!

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