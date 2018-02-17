ОИ-2018. Бьорндален прокомментировал «серебро» Дарьи Домрачевой

Дарья Домрачева завоевала серебряную медаль в гонке с массовым стартом. Биатлонистка уступила только Анастасии Кузьминой из Словакии.
Вместе с белорусской спортсменкой в Пхёнчхан приехал ее супруг – восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален.
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После гонки Бьорндален прокомментировал результат Дарьи Домрачевой.
Его слова приводит НОК Беларуси.
Уле-Эйнар Бьорндален:
В первую очередь замечу, что это была невероятная гонка. Дарья метко стреляла, она боролась за каждый выстрел на огневых рубежах. Она продемонстрировала высокую скорость. Лишь одна биатлонистка превзошла Дарью, но это заслуженная победа Анастасии Кузьминой, ведь она невероятно выступила на гонке и является очень сильным соперником.
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