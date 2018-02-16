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Козеко о результате Цупер на ОИ-2018: Алле не хватило скоростного режима

16 февраля 2018 16:44
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Новости Беларуси. Алла Цупер, которая заявила прыжок с наивысшей степенью сложности, не устояла и упала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Опытнейшая фристайлистка отлично выступала на первых двух этапах. Но в решающем прыжке не получилось приземление. Алла упала, к тому же потеряла лыжу, что значительно ухудшило оценку за прыжок.  

Вероятно, досадную ошибку можно списать на погоду. Скорость и направление ветра контролировал главный тренер Николай Козеко. Именитая спортсменка поторопилась, не дождалась его команды – в итоге не хватило скорости.  

Николай Козеко, тренер олимпийской сборной по фристайлу:  
По ходу соревнований ничего не пришлось менять. То есть стратегия изначально была выработана правильная, и мы были в той ситуации, когда нам было надо диктовать прыжки. Спортсмены-соперницы найдут аргументы против, тогда будем смотреть.  

Козеко о результате Цупер на ОИ-2018: Алле не хватило скоростного режима-1

  

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Юлия Бешанова, СТВ:   
Вы вообще довольны выступлением?  

Козеко о результате Цупер на ОИ-2018: Алле не хватило скоростного режима-4

  

Николай Козеко:  
Ну конечно.  

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Юлия Бешанова:  
Золото, безусловно. Алла осталась, к сожалению, без медали.  

Николай Козеко:  
Двоякое такое чувство. К сожалению, да.  

Юлия Бешанова:  
Чего не хватило Алле?  

Козеко о результате Цупер на ОИ-2018: Алле не хватило скоростного режима-7

  

Николай Козеко:  
Вот именно скоростного режима. Ветер менялся, направление менялось, это круто меняло скоростные режимы прыжка. Так что просил не выпускать до тех моментов. Это было на Алле в основном, как-то не повезло ей с этим делом. Второй прыжок во второй серии и в третьей на наиболее сильный ветер она попала и получилось неудачно.  

Козеко о результате Цупер на ОИ-2018: Алле не хватило скоростного режима-10

  

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# Алла Цупер # Николай Козеко # Юлия Бешанова # Зимняя Олимпиада – 2018

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