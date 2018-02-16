Козеко о результате Цупер на ОИ-2018: Алле не хватило скоростного режима

Новости Беларуси. Алла Цупер, которая заявила прыжок с наивысшей степенью сложности, не устояла и упала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опытнейшая фристайлистка отлично выступала на первых двух этапах. Но в решающем прыжке не получилось приземление. Алла упала, к тому же потеряла лыжу, что значительно ухудшило оценку за прыжок.

Вероятно, досадную ошибку можно списать на погоду. Скорость и направление ветра контролировал главный тренер Николай Козеко. Именитая спортсменка поторопилась, не дождалась его команды – в итоге не хватило скорости.

Николай Козеко, тренер олимпийской сборной по фристайлу:

По ходу соревнований ничего не пришлось менять. То есть стратегия изначально была выработана правильная, и мы были в той ситуации, когда нам было надо диктовать прыжки. Спортсмены-соперницы найдут аргументы против, тогда будем смотреть.