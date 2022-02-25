«Власть коррумпировалась, молодёжь превращалась в «заробитчан». Пустовой о президентстве Зеленского

Реакция в мире на события в Украине – очередное подтверждение политики двойных стандартов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Слезы детей Донбасса не замечали 8 лет, зато сейчас тиражируют страдания вооруженных солдат. Санкции, упреки, массовые предательства тех, кто еще недавно охотно пользовался своими привилегиями. Мнение Евгения Пустового в рубрике «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Разделяй и властвуй. Стравливай и наслаждайся. Вот он, главный принцип англосаксонского мира. Самым слабым звеном в славянской цепи стала Украина. Там, где равноапостальный Владимир в крестильной купели Днепра объединил разрозненные племена в один народ, скоморох Владимир Зеленский готов утопить в крови каштановые аллеи Крещатика. Причем не ради своего народа. Ради заокеанских продюсеров – привык комик Зеленский отрабатывать заказ. Может, он наивно верил, что войдет в историю слугой народа? А может остаться разрушителем государственности. Такое имя испортил Владимир – владеющий миром. Уничтожение Украины началось давно. В те уже сытые после голодного лихолетья годы. Про бандеровцев забыли, чтобы не нагнетать. Но они ничего не забыли – ушли в глубокое подполье Галичины. А в факельном шествии на Киев вперед пустили интеллектуальную силу – чернобровых учительниц истории. Региональные университеты Галичины за советский счет учили и вычленяли из студентов будущих бойцов «революціi гідності». Чего не сделаешь, чтобы бывшему члену ЦК остаться головою. Сначала с национальным вопросом заигрывали, купились на него, а потом и продались. Оказывается, уже в 2000-х большая часть транзакций шла в банки Европы и Америки. Национальные финансовые элиты продали богатство, народ и даже идеи Бандеры. Идеи Бандеры скармливали неокрепшим умам молодежи. Да все просто: пока в воображении украинцев рисовали картинку врага (москаля на гилляку) и стращали голодомором, богатейшую экономику делили как киевский торт.

Евгений Пустовой:

Народ нищал, власть коррумпировалась, молодежь превращалась в «заробитчан». И это правнуки тех, кто умирал, чтобы не стать остарбайтерами. То, что не удалось нацистам Германии, превосходно получилось у англосаксов. Под аплодисменты юмористическому кварталу целые регионы и отрасли переходили в руки олигархата, а самые плодородные земли – иностранным интервентам, простите – инвесторам демократии. Зато президентов выбирали по-майдановски. Демократично. Украинский народ – великий народ. Славяне. Поэтому его так тяжело было онацистить. Поэтому его стравили, чтобы конкретные шахтеры Донбасса стали ненавидеть прижимистых крестьян карпатских хуторов. В этой ненависти и воспитали целое поколение. Поколение детей Майдана. Все – разделили и теперь властвуют. Стравили с Россией и учат ненавидеть Беларусь. Беларусь, где строители и фермеры Волыни зарабатывают на пропитание своим семьям. Беларусь, которая стала родным домом для беженцев из Донбасса. Беларусь, которая, невзирая на репутационные потери, не признавала Крым. До последнего Лукашенко держал дверь во Дворец Независимости открытой для переговоров. Кстати, и это признание (непризнание) ЛДНР тоже жест дипломатии, чтобы зарвавшийся Зеленский, не потеряв лицо и страну, смог сесть за стол переговоров. Так что, Telegram-эксперты, прекратите вопить на действия официального Минска. Когда не знаете, не истерите.