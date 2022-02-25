«Это является движением в сторону позитива». Песков прокомментировал готовность Украины к переговорам

Кремль назвал готовность Киева к переговорам с Москвой движением в сторону позитива. Информагентства распространили слова пресс-секретаря главы российского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Песков в частности отметил: мы обратили внимание на заявление Украины о готовности переговоров, его предстоит проанализировать, но в целом это является движением в сторону позитива.

Читайте также:

Россия готова направить делегацию в Минск для встречи с Украиной

На саммите НАТО по Украине не будет рассматриваться вопрос об отправке войск

Головченко на заседании ЕМПС заявил, что ситуация вокруг Украины не повлияет на курс белорусского рубля