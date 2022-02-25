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«Это является движением в сторону позитива». Песков прокомментировал готовность Украины к переговорам

25 февраля 2022 14:32
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Кремль назвал готовность Киева к переговорам с Москвой движением в сторону позитива. Информагентства распространили слова пресс-секретаря главы российского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Это является движением в сторону позитива». Песков прокомментировал готовность Украины к переговорам-1

Дмитрий Песков в частности отметил: мы обратили внимание на заявление Украины о готовности переговоров, его предстоит проанализировать, но в целом это является движением в сторону позитива.  

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# Международная политика # Дмитрий Песков # Фотофакт

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