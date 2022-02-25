Россия заявила о блокировке Чернигова, а также Киева с западной стороны

К ситуации в Украине. Там продолжается спецоперация, о которой объявил президент России в ответ на обращение руководства ДНР и ЛНР о помощи. Бои идут не только на территории Луганской и Донецкой областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны России заявило о полной блокировке Чернигова, а Киева – с западной стороны. А вот как сообщили в офисе президента Украины – ключевые дороги и автомагистрали работают в штатном режиме, при этом все украинские порты и небо над страной закрыты. Уже в ставшем традиционном видеосообщении президент Украины 25 февраля обратился к президенту России. Зеленский отметил: по всей территории страны идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей.

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