Прямой эфир

Россия заявила о блокировке Чернигова, а также Киева с западной стороны

25 февраля 2022 14:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К ситуации в Украине. Там продолжается спецоперация, о которой объявил президент России в ответ на обращение руководства ДНР и ЛНР о помощи. Бои идут не только на территории Луганской и Донецкой областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Россия заявила о блокировке Чернигова, а также Киева с западной стороны -1

Минобороны России заявило о полной блокировке Чернигова, а Киева – с западной стороны. А вот как сообщили в офисе президента Украины – ключевые дороги и автомагистрали работают в штатном режиме, при этом все украинские порты и небо над страной закрыты. Уже в ставшем традиционном видеосообщении президент Украины 25 февраля обратился к президенту России. Зеленский отметил: по всей территории страны идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей.  

Читайте также:  

Россия готова направить делегацию в Минск для встречи с Украиной

На саммите НАТО по Украине не будет рассматриваться вопрос об отправке войск

Андрей Сыч: кого вы убивали 8 лет на Донбассе? Если работяг-шахтеров, их жен, детей и родителей, то бегите  

# Международная политика # Владимир Путин # Владимир Зеленский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это является движением в сторону позитива». Песков прокомментировал готовность Украины к переговорам
25 февраля 2022 14:32

«Это является движением в сторону позитива». Песков прокомментировал готовность Украины к переговорам

Глава ЛНР: подразделения народной милиции движутся вперёд, освобождая наши территории
25 февраля 2022 14:25

Глава ЛНР: подразделения народной милиции движутся вперёд, освобождая наши территории

Россия готова направить делегацию в Минск для встречи с Украиной
25 февраля 2022 13:55

Россия готова направить делегацию в Минск для встречи с Украиной