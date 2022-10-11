Визит Лукашенко в Душанбе – подводим итоги первого дня переговоров

Новости Беларуси. Беларусь и Таджикистан могут прирастать в торговле за счет выхода на рынки третьих стран. Об этом Александр Лукашенко заявил во время переговоров с Эмомали Рахмоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу белорусского государства таджикский лидер приветствовал во Дворце Нации. Абсолютно понятен тон разговора Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона. Ведь президентов давно связывают личные дружеские отношения, что способствует взаимодействию между странами в целом. Но очевидно, что в экономике нужно прибавлять. На это указывает и товарооборот: за 2021 год он составил чуть больше 126 миллионов долларов. Учитывая потенциал двух стран, цифра скромная. Тем более что белорусам есть что предложить. Алена Сырова продолжит тему.

Год спустя белорусский борт № 1 снова встречают в аэропорту Душанбе. В сентябре 2021-го Президент представлял нашу страну на полях ШОС, его тогда принимала столица Таджикистана. А с официальным визитом Александр Лукашенко был здесь целых четыре года назад. Пандемия скорректировала темп обмена визитами, но, очевидно, тревога перед COVID-19 не сравнится с опасениями о болезнях мира, которые онлайн едва ли решить. Впрочем, как и не обсудишь все на крупных мероприятиях. Потому, несмотря на встречи на саммите ШОС в Самарканде и неформальное общение глав государств СНГ в Петербурге, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон сочли необходимым этот визит. Лугина: важно присутствие на рынке Таджикистана нашего холдинга «Витебские ковры». Читайте здесь.

В аэропорту все атрибуты официальной церемонии: рота почетного караула, красная ковровая дорожка таджикистанского производства. К слову, не исключено, что к следующей встрече на ее месте будет произведенная белорусским предприятием здесь. По крайней мере, такие планы есть у предприятия «Витебские ковры». Очевидно, о таком намерении глава государства в курсе. И пока он проводил переговоры с премьер-министром Таджикистана, бизнес-круги двух стран работали над реализацией этого и десятка других проектов. С утра 11 октября в Душанбе работал белорусско-таджикистанский бизнес-форум. Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: «Представлены практически все сектора экономики». Читайте здесь. Показатели 2021-го товарооборота в 126 миллионов долларов и нынешний в 40 миллионов за полугодие вызывают вопрос: почему так мало? В свое время ускорение взаимодействию придали президенты двух стран. Открытие сборочного производства МТЗ в Гиссаре стало первой ласточкой и, как говорят здесь, образцом кооперационного сотрудничества.

Виталий Вовк, генеральный директор Минского тракторного завода:

В Гиссаре собирается и собственная продукция, но мы только пока тракторы. Может быть, дальше рассмотрим сборку плугов своих с заводом шестерен. Посмотрим, что будем дальше делать. Здесь активно работают наши трактора специально для хлопка, поэтому модельный ряд у нас широкий. Пока мы работаем в основном для сельского хозяйства. Мы рассчитываем на технику для дорожных работ, для коммунальной отрасли. Кстати, к нынешнему визиту планировали открытие еще одного совместного предприятия, белорусско-таджикистанские отношения выходят за рамки купи-продай и делают крен в сторону кооперации. Но объективные обстоятельства отложили открытие молочного производства здесь на чуть более поздний срок, хотя до конца года обещают управиться. О готовности взаимодействовать можно судить не только по количеству представителей деловых кругов, но и по составу официальных делегаций, прибывших во Дворец Нации, где Александра Лукашенко встречал Эмомали Рахмон. Но прежде чем приступить к разговору об экономике и не только, насладитесь кадрами торжественной церемонии. Читайте также: Лукашенко: ловлю себя на мысли, когда в Душанбе приезжаю, что я еду как к себе домой Лукашенко: «Беларусь всегда готова оказать помощь Таджикистану» Рахмон о переговорах с Лукашенко: мы высказались за дальнейшее активное взаимодействие

Вместе с главой белорусского государства приехала внушительная часть правительства. Но прежде, чем их пригласят на разговор в широком формате, – беседа президентов тет-а-тет. И что-то подсказывает, речь там шла не столько об экономике, сколько о событиях в международной повестке. Догадки журналистов президенты подтвердили сначала, когда приступили к переговорам в широком формате. Лукашенко на встрече с Рахмоном: «Наши оценки текущей ситуации в мире новых вызовов и угроз полностью совпадают». Читайте здесь. Развили тему во время совместного заявления для СМИ, но прежде церемония подписания двусторонних документов. Их с десяток и в самых разных сферах: от глобальной дорожной карты сотрудничества до 2026 года до положения о совместной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Подводя итоги, Эмомали Рахмон охарактеризовал белорусско-таджикские отношения как поступательно развивающиеся. Несмотря на геополитическую турбулентность, мы находим силы и ресурсы поддерживать друг друга. Шаг за шагом. Александр Лукашенко в свою очередь подчеркнул искренность и доверительность взаимоотношений между двумя странами, да и между ним и коллегой. У нас общий взгляд на мир, и мы этого не стесняемся. И это красноречивый штрих к портрету белорусского Президента. Мы не наживаемся на чужих сложностях и к своим партнерам относимся уважительно, эгоизм точно не о Беларуси. Президент Беларуси – президенту Таджикистана: «Вы сейчас у нас главный человек в СНГ. Мы это все признаем». Читайте здесь. На такой позитивной и дружеской ноте завершился день во Дворце Нации в Душанбе.