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Лукашенко: ловлю себя на мысли, когда в Душанбе приезжаю, что я еду как к себе домой

11 октября 2022 13:44
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Беларусь и Таджикистан могут прирастать в торговле за счет выхода на рынки третьих стран. Об этом Александр Лукашенко заявил во время переговоров с Эмомали Рахмоном. Главу белорусского государства таджикский лидер приветствовал во Дворце Нации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: ловлю себя на мысли, когда в Душанбе приезжаю, что я еду как к себе домой-1

Абсолютно понятен тон разговора Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона. Ведь президентов давно связывают личные дружеские отношения, что способствует взаимодействию между странами в целом. Так, в частности, Эмомали Рахмон отметил, что сотрудничество между Таджикистаном и Беларусью развивается поступательно по всем направлениям. Но очевидно, что в экономике нужно прибавлять. На это указывает и товарооборот. За прошлый год он составил чуть больше 126 миллионов долларов. Учитывая потенциал двух стран, цифра скромная. Тем более что белорусам есть что предложить. В Душанбе прилетела и представительная белорусская делегация. В ее составе профильные министры, руководители крупных предприятий, бизнесмены. Результаты работы на полях инвест-форума – выгодные контракты.

Лукашенко: ловлю себя на мысли, когда в Душанбе приезжаю, что я еду как к себе домой-4

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Я ловлю себя на мысли, когда в Душанбе приезжаю (уже не в первый раз), что я еду как к себе домой. И когда у меня спрашивают у трапа самолета: «Как долетели?» Ну как можно долететь к себе домой? Поэтому я всегда чувствую здесь очень теплое отношение не только к членам нашей делегации, ко мне, но и к нашему народу. Мы постоянно прирастаем в товарообороте. Конечно, мы можем значительно больше, особенно в это непростое время. У вас есть интересы не только в Беларуси, но и дальше. У нас большой интерес в Таджикистане. Как мы когда-то поставили задачу правительствам, мы можем прирастать в товарообороте за счет третьих стран, белорусской продукции, совместного производства продукции. Соседние страны очень нуждаются. Думаю, сегодняшняя наша встреча, тот большой масштаб нашей делегации, которая приехала (больше половины правительства здесь) на выставку, которую мы организовали, форум, поспособствуют росту не только двустороннего товарооборота, но и товарооборота через Казахстан, через Таджикистан в Афганистан и другие страны. Афганистан очень нуждается в нашей продукции, и они заинтересованы в развитии наших совместных связей с целью торговли с Афганистаном.

Лукашенко: ловлю себя на мысли, когда в Душанбе приезжаю, что я еду как к себе домой-7

Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан:
Уважаемый Александр Григорьевич, добро пожаловать в Таджикистан. На 60 % увеличился товарооборот. Развивается хороший уровень культурно-гуманитарной связи. Готов сегодня обсудить с вами состояние и перспективы наших взаимоотношений, а также международные, региональные вопросы.

После общения в формате тет-а-тет лидеры проведут переговоры с участием делегаций. О чем в результате договорились стороны? Лидеры поделятся со СМИ.

# Беларусь-Таджикистан # общество # Александр Лукашенко # Эмомали Рахмон # Фотофакт

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