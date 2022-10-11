Рахмон о переговорах с Лукашенко: мы высказались за дальнейшее активное взаимодействие

Новости Беларуси. Беларусь и Таджикистан могут прирастать в торговле за счет выхода на рынки третьих стран. Об этом Александр Лукашенко заявил во время переговоров с Эмомали Рахмоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу белорусского государства таджикский лидер приветствовал во Дворце Нации.

Эмомали Рахмон, президент Таджикистана:

В ходе переговоров мы сделали особый акцент на проблематику региональной безопасности. Отметили резкое возрастание угроз безопасности, в том числе терроризма, экстремизма, наркотрафика, киберпреступности и транснациональной организованной преступности. В этом контексте обменялись мнениями по ситуации, которая складывается в Афганистане, на южных рубежах СНГ и ОДКБ. Высказались за продолжение тесной координации между профильными ведомствами и специальными службами двух стран в различных форматах. При обсуждении актуальных вопросов регионального и международного характера высказались за дальнейшее активное взаимодействие в рамках ООН, СНГ, ШОС, ОДКБ и других международных структур.

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