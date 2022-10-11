Лукашенко прибыл в Таджикистан. Что запланировано на 11 октября?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Таджикистан. В Душанбе белорусский лидер проведет два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Таджикистан. В Душанбе белорусский лидер проведет два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Программой этого дня запланированы переговоры с Эмомали Рахмоном. Встреча пройдет во Дворце Наций, резиденции президента Таджикистана. Лидеры пообщаются в формате тет-а-тет и в расширенном составе. В Душанбе работает представительная белорусская делегация. В ее составе профильные министры, руководители крупных предприятий, бизнесмены. К работе они приступили с самого утра. В столице Таджикистана работает бизнес-форум и выставка, на площадке которой представлена продукция 48 белорусских производителей. Подробности.
У белорусско-таджикских отношений много перспективных направлений для дальнейшего сотрудничества. К примеру, Беларусь изучает возможность инвестирования в производство хлопка в Таджикистане. Эти вопросы сегодня в центре внимания профильных специалистов. Но на полях форума обсуждаются и вопросы промышленной кооперации. В частности, в будущем могут появиться совместные предприятия по выпуску молочной продукции и ковров.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
В этом году наше предприятие «Моготекс» впервые за историю своей работы на экспортных рынках поставило продукцию в виде технических тканей на сумму порядка 250 тысяч долларов. И данное предприятие в рамках форума планирует подписать договор на 2023 год на сумму 300 тысяч долларов. Здесь присутствуют заинтересованные люди наших двух предприятий – Оршанский льнокомбинат и Барановичская хлопчатобумажная фабрика в лице руководителей, чтобы провести переговоры на предмет возможной поставки хлопковой пряжи и, конечно же, хлопкового волокна, потому что в мире данный вид сырья в части экспортных поставок в каждой стране с каждым годом уменьшается и объемы падают. Также важно присутствие на рынке Таджикистана нашего холдинга текстильного «Витебские ковры». В 2020 году страна ввела дополнительный ввозной импортный акциз 30 %, после которого нам работать и коммуницировать, экспортировать данный вид продукции на данный регион стало сложно, скорее всего, даже невозможно, потому что цена, соответственно, неконкурентоспособная. Поэтому в этом году мы создали, буквально в сентябре зарегистрировали совместное предприятие белорусско-таджикское, в рамках которого мы планируем совместить некоторые технологические процессы и выходить на данный рынок через кооперацию технологическую.
Добавим, в 2021 году объем товарооборота между Беларусью и Таджикистаном составил чуть больше 126 миллионов долларов. Учитывая потенциал двух стран, цифра скромная. Стороны намерены восполнить этот пробел в сотрудничестве.