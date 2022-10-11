Лукашенко прибыл в Таджикистан. Что запланировано на 11 октября?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Таджикистан. В Душанбе белорусский лидер проведет два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программой этого дня запланированы переговоры с Эмомали Рахмоном. Встреча пройдет во Дворце Наций, резиденции президента Таджикистана. Лидеры пообщаются в формате тет-а-тет и в расширенном составе. В Душанбе работает представительная белорусская делегация. В ее составе профильные министры, руководители крупных предприятий, бизнесмены. К работе они приступили с самого утра. В столице Таджикистана работает бизнес-форум и выставка, на площадке которой представлена продукция 48 белорусских производителей. Подробности.

У белорусско-таджикских отношений много перспективных направлений для дальнейшего сотрудничества. К примеру, Беларусь изучает возможность инвестирования в производство хлопка в Таджикистане. Эти вопросы сегодня в центре внимания профильных специалистов. Но на полях форума обсуждаются и вопросы промышленной кооперации. В частности, в будущем могут появиться совместные предприятия по выпуску молочной продукции и ковров.