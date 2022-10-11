Лукашенко на встрече с Рахмоном: «Наши оценки текущей ситуации в мире новых вызовов и угроз полностью совпадают»

Новости Беларуси. Беларусь и Таджикистан могут прирастать в торговле за счет выхода на рынки третьих стран. Об этом Александр Лукашенко заявил во время переговоров с Эмомали Рахмоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу белорусского государства таджикский лидер приветствовал во Дворце Нации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отрадно, что наши оценки текущей ситуации в мире новых вызовов и угроз полностью совпадают. Минск и Душанбе конструктивно сотрудничают в рамках ООН, ШОС, СНГ, ОДКБ и на площадках других международных организаций. Мы благодарны за оказываемую Таджикистаном поддержку Беларуси в условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных западных стран. Происходящие события в международной политике указывают на начало процесса зарождения и выстраивания новой многополярной системы.

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