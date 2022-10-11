Прямой эфир

Лукашенко на встрече с Рахмоном: «Наши оценки текущей ситуации в мире новых вызовов и угроз полностью совпадают»

11 октября 2022 18:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь и Таджикистан могут прирастать в торговле за счет выхода на рынки третьих стран. Об этом Александр Лукашенко заявил во время переговоров с Эмомали Рахмоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу белорусского государства таджикский лидер приветствовал во Дворце Нации.  

Лукашенко на встрече с Рахмоном: «Наши оценки текущей ситуации в мире новых вызовов и угроз полностью совпадают»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Отрадно, что наши оценки текущей ситуации в мире новых вызовов и угроз полностью совпадают. Минск и Душанбе конструктивно сотрудничают в рамках ООН, ШОС, СНГ, ОДКБ и на площадках других международных организаций. Мы благодарны за оказываемую Таджикистаном поддержку Беларуси в условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных западных стран. Происходящие события в международной политике указывают на начало процесса зарождения и выстраивания новой многополярной системы.  

Читайте также:  

Лугина: важно присутствие на рынке Таджикистана нашего холдинга «Витебские ковры»  

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: «Представлены практически все сектора экономики»  

Лукашенко: ловлю себя на мысли, когда в Душанбе приезжаю, что я еду как к себе домой  

# Международная политика # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Эмомали Рахмон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Встреча в Душанбе будет фактически первой в новых реалиях». Александр Лукашенко поговорит с Эмомали Рахмоном
10 октября 2022 19:34

«Встреча в Душанбе будет фактически первой в новых реалиях». Александр Лукашенко поговорит с Эмомали Рахмоном

Лукашенко заявил, что в Польше, Литве и Украине готовят боевиков для терактов в Беларуси
10 октября 2022 17:55

Лукашенко заявил, что в Польше, Литве и Украине готовят боевиков для терактов в Беларуси

Иван Тертель: «Они планируют группой от 100 до 300 человек зайти, основной вариант – со стороны Украины»
10 октября 2022 17:23

Иван Тертель: «Они планируют группой от 100 до 300 человек зайти, основной вариант – со стороны Украины»