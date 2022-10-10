«Встреча в Душанбе будет фактически первой в новых реалиях». Александр Лукашенко поговорит с Эмомали Рахмоном

Новости Беларуси. Сразу несколько международных встреч в графике белорусского лидера на этой неделе. Александр Лукашенко совершит зарубежные визиты в Таджикистан и Казахстан. Завтра, 11 октября, свой рабочий день Президент проведет в Душанбе, запланированы переговоры с Эмомали Рахмоном, в узком и расширенном форматах с участием делегаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная тема встреч на высшем уровне – экономика. Она базис любого двустороннего сотрудничества. Поэтому и в Душанбе лидеры двух стран однозначно уделят этому вопросу большое внимание. Ведь в прошлом году объем товарооборота между Беларусью и Таджикистаном составил чуть больше 126 миллионов долларов. Конечно, весьма скромная цифра, которую необходимо нарастить. Итак, в Душанбе уже работает наша съемочная группа. Подробностями предстоящего визита поделится Алена Сырова.

Алена Сырова, политический обозреватель:

В последние месяцы особенно плотный график международных встреч за пределами Беларуси у главы нашего государства. Журналисты едва успевают. Судите сами, сначала саммит ШОС в Узбекистане. После несколько визитов в Россию, последний из которых был буквально в пятницу. Тогда в Санкт-Петербурге собирались главы государств СНГ на неформальный саммит. Там же у Александра Лукашенко была возможность пообщаться со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном. Конечно, такие встречи на больших мероприятиях едва ли можно сравнить с форматом общения тет-а-тет или с официальными визитами. Тем более что в допандемийные времена наши лидеры такими визитами обменивались минимум раз в год. Получается, что завтрашняя встреча здесь, в Душанбе, будет фактически первой в новых реалиях.

Особое внимание завтра уделят экономике. В 2021 году объем товарооборота с Таджикистаном составил 126,1 миллиона долларов. При таком высоком уровне политических отношений это, конечно, весьма скромная цифра. Из Беларуси мы экспортируем сельхозтехнику, продукцию из дерева, мебель, сахар, нефтепродукты, муку. Немудрено, земли здесь сложные. В этом году удалось намолотить 800 тысяч тонн зерна. А теперь сравните эту цифру с нашими 10 миллионами. Конечно, мы готовы помогать. Взамен из Таджикистана к нам привозят главным образом хлопчатобумажную пряжу и сухофрукты. Ожидается, что по итогам переговоров и предшествующей им работе завтра будет подписан ряд документов. Дорожная карта о сотрудничестве до 2026 года. В одной только сфере образования 24 соглашения. Кроме того, завтра в Душанбе откроется белорусско-таджикский бизнес форум. И там ожидают подписания контрактов на кругленькие суммы.

Виктор Денисенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане:

Самое главное и приоритетное – это экономическая составляющая визита. Мы давно планировали данный визит. Планировали проведение и бизнес-форума, и выставки Made in Belarus. Поэтому завтра будут подписаны контракты, возможно, они будут увеличены, но 31 миллион долларов, 27 контрактов по различным направлениям.

Судя по составу нашей делегации, планируют обсудить и сотрудничество в военно-технической сфере. Для Таджикистана, у которого под боком Афганистан, эта тема актуальна. Фактически всем профильным министрам будет чем здесь заняться. Глава легпрома посетит фабрики. Уже рассказали о том, что ее ждут на нескольких. Обсудят сотрудничество. Стоит ли говорить о министре сельского хозяйства, учитывая, что четверть ВВП Таджикистана занимает как раз таки сфера АПК.