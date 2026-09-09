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Новости по тегу #Беларусь-Таджикистан

Лукашенко поздравил Президента Таджикистана с 35-летием Государственной независимости
09 сентября 2026 05:37

Лукашенко поздравил Президента Таджикистана с 35-летием Государственной независимости

В Национальном аэропорту Минск встретили первый регулярный рейс из Душанбе
29 августа 2026 13:54

В Национальном аэропорту Минск встретили первый регулярный рейс из Душанбе

Беларусь и Таджикистан подписали дорожную карту сотрудничества на 2027-2031 годы
28 июля 2026 17:06

Беларусь и Таджикистан подписали дорожную карту сотрудничества на 2027-2031 годы

Во Дворце Республики с размахом прошел гала-концерт мастеров искусств Таджикистана
29 апреля 2026 07:14

Во Дворце Республики с размахом прошел гала-концерт мастеров искусств Таджикистана

В Национальной библиотеке Беларуси представили работы таджикских художников
27 апреля 2026 14:01

В Национальной библиотеке Беларуси представили работы таджикских художников

Перспективы развития взаимодействия Минской и Согдийской областей обсудили в Миноблисполкоме
23 апреля 2026 14:15

Перспективы развития взаимодействия Минской и Согдийской областей обсудили в Миноблисполкоме

Правоохранители Беларуси и Таджикистана оценили результаты совместной работы
03 декабря 2025 06:26

Правоохранители Беларуси и Таджикистана оценили результаты совместной работы

Лукашенко провёл телефонный разговор с Рахмоном
05 октября 2025 10:33

Лукашенко провёл телефонный разговор с Рахмоном

Лукашенко: крепкие белорусско-таджикские отношения основаны на стремлении к миру и процветанию
09 сентября 2025 07:35

Лукашенко: крепкие белорусско-таджикские отношения основаны на стремлении к миру и процветанию

В Душанбе пройдёт заседание Совета глав правительств СНГ
05 июня 2025 06:20

В Душанбе пройдёт заседание Совета глав правительств СНГ

Турчин: совместные производства Беларуси и Таджикистана – опорная точка для продвижения интересов двух стран
04 июня 2025 13:37

Турчин: совместные производства Беларуси и Таджикистана – опорная точка для продвижения интересов двух стран

В Таджикистан с рабочим визитом прибыл премьер-министр Беларуси
04 июня 2025 10:40

В Таджикистан с рабочим визитом прибыл премьер-министр Беларуси