Новости по тегу #Беларусь-Таджикистан

Александр Лукашенко пожелал Эмомали Рахмону здоровья и счастья, а жителям Таджикистана – мира и процветания.
Открытие прямого авиасообщения стало не только появлением нового транспортного коридора, но и знаком укрепления дружбы и сотрудничества между Беларусью и Таджикистаном.
Поставки белорусской продукции АПК в Таджикистан выросли. За первые 5 месяцев 2026 года – плюс 20 %.
В праздничной атмосфере национальные мелодии гармонично чередовались с популярными мировыми композициями: зрители насладились вокальными номерами, виртуозной игрой инструменталистов и яркими хореографическими постановками.
В экспозицию вошло 38 картин, их тематическая направленность – абстракция, национальные мотивы и свойственный им колорит.
Минская и Согдийская области заинтересованы в расширении двусторонних торгово-экономических и гуманитарных проектов. Об этом заявили в Миноблисполкоме. Здесь состоялась встреча руководителей регионов.
В Минске в эти дни с официальным визитом находится делегация МВД Таджикистана во главе с руководителем ведомства.
Во время звонка Президент Беларуси поздравил коллегу из Таджикистана с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья на долгие годы, счастья и неизменных успехов во всех начинаниях.
Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с национальным праздником – Днем Государственной независимости.
На заседании рассмотрят вопросы, касающиеся различных сфер деятельности. Особое внимание экономическому сотрудничеству.
Беларусь входит в десятку основных внешнеторговых партнеров Таджикистана. Товарооборот по итогам прошлого года превысил 168 миллионов долларов.
Уже в аэропорту Душанбе прошли переговоры Александра Турчина с вице-премьером Таджикистана.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00