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Лукашенко: «Беларусь всегда готова оказать помощь Таджикистану»

11 октября 2022 18:33
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Новости Беларуси. Беларусь и Таджикистан могут прирастать в торговле за счет выхода на рынки третьих стран. Об этом Александр Лукашенко заявил во время переговоров с Эмомали Рахмоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу белорусского государства таджикский лидер приветствовал во Дворце Нации.  

Лукашенко: «Беларусь всегда готова оказать помощь Таджикистану»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
В эти неспокойные дни наши страны последовательно поддерживают друг друга и на международных площадках. Убежден, что и далее будем следовать этому принципу. Беларусь всегда готова оказать помощь Таджикистану, если это мы можем сделать и если это интересует нашу дружескую республику.  

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# Международное сотрудничество # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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