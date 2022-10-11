Лукашенко: «Беларусь всегда готова оказать помощь Таджикистану»

Новости Беларуси. Беларусь и Таджикистан могут прирастать в торговле за счет выхода на рынки третьих стран. Об этом Александр Лукашенко заявил во время переговоров с Эмомали Рахмоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу белорусского государства таджикский лидер приветствовал во Дворце Нации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В эти неспокойные дни наши страны последовательно поддерживают друг друга и на международных площадках. Убежден, что и далее будем следовать этому принципу. Беларусь всегда готова оказать помощь Таджикистану, если это мы можем сделать и если это интересует нашу дружескую республику.

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