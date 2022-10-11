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«Сегодня планируется подписание порядка 20 контрактов». Начинается двухдневный визит Лукашенко в Таджикистан

11 октября 2022 07:52
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Минск и Душанбе сверяют часы. Начинается двухдневный официальный визит Александра Лукашенко в Таджикистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сегодня планируется подписание порядка 20 контрактов». Начинается двухдневный визит Лукашенко в Таджикистан-1

Самолет главы белорусского государства вылетел из Национального аэропорта около 9 утра. В Душанбе Александр Лукашенко проведет 11 октября переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры будут общаться в узком и расширенном составах с участием делегаций. К слову, они уже приступили к работе. В Душанбе открылся бизнес-форум и выставка, на площадке которой представлена продукция 48 белорусских предприятий.

«Сегодня планируется подписание порядка 20 контрактов». Начинается двухдневный визит Лукашенко в Таджикистан-4

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Представлены практически все сектора экономики. Это и машиностроение, металлургия, продукты питания, деревообработка, легкая промышленность. Поэтому переговоры, которые сегодня будут между бизнес-кругами после пленарной части форума, думаю, это тот новый задел, который даст еще дополнительно в товарооборот, в нашу копилку совместных проектов. Сегодня планируется подписание порядка 20 контрактов. Можно сказать, что уже заявлено на сумму более 30 миллионов долларов.

«Сегодня планируется подписание порядка 20 контрактов». Начинается двухдневный визит Лукашенко в Таджикистан-7

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
У нас достаточно активно начали увеличиваться поставки белорусского продовольствия на рынок Таджикистана. Ассортимент расширяется постоянно. Это и молочная продукция, это и мясная продукция. Что касается первого молочного завода и совместного проекта, то, в принципе, он уже на выходе практически. И таджикской стороне было очень интересно, чтобы по белорусским технологиям здесь, на месте, выпускалась качественная молочная продукция. Таджикскую сторону интересует наш скот. Мы уже порядка 1 000 голов поставили в этом году различных пород, и мясного направления, и молочного. И дальше продолжаем работать, и сегодня наше племенное предприятие государственное будет подписывать с крупнейшей компанией договор на поставку еще дополнительно на 1 миллион долларов. Второе направление – это, конечно, ветеринарные препараты. Их очень интересует не то что покупка ветеринарных препаратов из Беларуси, но здесь совместные производства. И наша Витебская биофабрика, или компания «БелВитунифарм», конечно, в этом тоже заинтересована.

«Сегодня планируется подписание порядка 20 контрактов». Начинается двухдневный визит Лукашенко в Таджикистан-10

Добавим, в 2021 году объем товарооборота между Беларусью и Таджикистаном составил чуть больше 126 миллионов долларов. Учитывая потенциал двух стран, цифра скромная. Стороны намерены восполнить этот пробел в сотрудничестве, в том числе за счет подписания контрактов по итогам бизнес-форума.

# Беларусь-Таджикистан # общество # Александр Лукашенко # Михаил Мятликов # Фотофакт

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