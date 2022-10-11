«Сегодня планируется подписание порядка 20 контрактов». Начинается двухдневный визит Лукашенко в Таджикистан

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: Представлены практически все сектора экономики. Это и машиностроение, металлургия, продукты питания, деревообработка, легкая промышленность. Поэтому переговоры, которые сегодня будут между бизнес-кругами после пленарной части форума, думаю, это тот новый задел, который даст еще дополнительно в товарооборот, в нашу копилку совместных проектов. Сегодня планируется подписание порядка 20 контрактов. Можно сказать, что уже заявлено на сумму более 30 миллионов долларов.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

У нас достаточно активно начали увеличиваться поставки белорусского продовольствия на рынок Таджикистана. Ассортимент расширяется постоянно. Это и молочная продукция, это и мясная продукция. Что касается первого молочного завода и совместного проекта, то, в принципе, он уже на выходе практически. И таджикской стороне было очень интересно, чтобы по белорусским технологиям здесь, на месте, выпускалась качественная молочная продукция. Таджикскую сторону интересует наш скот. Мы уже порядка 1 000 голов поставили в этом году различных пород, и мясного направления, и молочного. И дальше продолжаем работать, и сегодня наше племенное предприятие государственное будет подписывать с крупнейшей компанией договор на поставку еще дополнительно на 1 миллион долларов. Второе направление – это, конечно, ветеринарные препараты. Их очень интересует не то что покупка ветеринарных препаратов из Беларуси, но здесь совместные производства. И наша Витебская биофабрика, или компания «БелВитунифарм», конечно, в этом тоже заинтересована.