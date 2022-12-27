«В Москве переворот, президент арестован, Зеленский в Кремле». При чём тут российско-китайские отношения?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Сегодняшний выпуск программы является завершающим в цикле программ «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2022 году. И главная наша задача – проанализировать и подвести итоги уходящего года. Надежда Сасс, СТВ:

Как бы вы охарактеризовали взаимоотношения между Россией и Китаем? Являются ли они союзниками, стратегическими партнерами?

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук:

Конечно, пока союзниками не являются, но здесь важный момент. Как американцы воспринимают это противостояние? Конфликт с Россией – это, скорее, раздражающий атавизм. Это наследие неких советских, имперских амбиций, но они рассматривают его как периферийный конфликт, в котором нужно быстро России нанести поражение, чтобы сконцентрироваться на своем главном противнике. Они об этом прямо говорят: Китай – главный противник. Не надо на это обижаться, что враг вас недооценивает. Просто нужно этим пользоваться. Американцы действительно допустили огромную стратегическую ошибку, именно она войдет в учебники. Они одновременно развернули борьбу и с Россией, и с Китаем. Причем это делала как одна администрация, так и другая. Что касается визита Медведева. Санкт-Петербург у нас на востоке, мне казалось, вы ближе к Европе. То самое окно, которое прорубил Петр I.

Вадим Гигин:

Действительно важны сигналы, особенно в китайской политике. Да, Медведев – это бывший президент, премьер-министр, но бывший. Сейчас он заместитель председателя Совета безопасности России. И с ним встречается Си Цзиньпин. А если вы посмотрите график встреч Си Цзиньпина, он встречается далеко не со всеми. Даже далеко не со всеми главами государств и правительств. То, что эти переговоры состоялись, были такими длительными, проходили в такой атмосфере, было столько публичных заявлений, подтверждает вывод, который сделали американские аналитики и выдали это в публичную сферу, что Китай окончательно определился и будет делать ставку на Россию. Не знаю, насколько Китай верит, но я думаю, надеется на победу России, но точно не верит в ее поражение. И это стратегически принципиально важно. Как это оформлять – как партнерство или союзничество – уже вопрос второй. На данном моменте важен сам выбор Китая.

Надежда Сасс:

А нет ли у российского политического класса опасений, что следующее поколение китайских руководителей, будучи ослепленными свои могуществом, начнут проявлять определенные черты глобального гегемона, или это вообще не является целью на ближайшее десятилетие?

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:

Теоретически можно предположить, что китайцы попробуют сыграть в американскую игру. Есть одна сверхдержава, и все остальные где-то на два этажа ниже. Но, во-первых, китайцы прекрасно умеют извлекать уроки не только из своей, но еще и из чужой истории. Я думаю, что через поколение-другое, не раньше, мы увидим серьезный американский проигрыш. Поэтому теоретически где-то через 3-4 поколения у Китая может появиться некий соблазн. Но зачем в этом случае Китаю портить отношения с Россией? Россия в известной степени прикрывает Китай. Возвращаясь к нынешнему дню, предположим, в Москве переворот, президент арестован, Зеленский в Кремле, Благовещенск переименован в Львов-Амурский. И я позволю себе задать вопрос: а зачем это нашим китайским друзьям? Им зачем, чтобы киевско-вашингтонские ракеты стояли в непосредственной близости, прямо на китайской границе?