«Пика или дна, я уже не знаю». Разбираемся, чего достигли мировые потрясения

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Сегодняшний выпуск программы является завершающим в цикле программ «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2022 году. И главная наша задача – проанализировать и подвести итоги уходящего года.

Надежда Сасс, СТВ:

27 декабря 2019 года программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев писал: относительно мирный 2020 год станет последним в периоде неопределенности мировой политики. Важнейшие игроки постепенно занимают свои места, впереди ревущие 20-е. О, как он оказался прав! Уходящий год наполнил уши всех ревом и грохотом новой эпохи. Прежняя однополярная система международных отношений канула в лету, и ей на смену приходит гораздо более сложный и менее стабильный многополюсный уклад. Все это сопровождается огромными военно-политическими и социально-экономическими потрясениями и переменами. Как говорили в период пандемии, мы уже достигли пика или все худшее еще впереди?

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук:

Пика или дна, я уже не знаю. Вы начали с цитаты господина Бордачева. Я с ним не совсем согласен. Это прямая аналогия с XX веком. Ревущие 20-е. Но тогда следом за ревущими 20-ми наступили грозные 30-е. Так вот 20-е грозные, потому что начались с пандемии. Пандемия привела к ковидным протестам, внутриполитической дестабилизации во многих странах, вызвала новый виток экономического кризиса, который никто не планировал. Все ожидали, что будет разрешение того старого кризиса, начавшегося в 2008 году в США. И следом пошло беспрецедентное геополитическое противостояние с горячей фазой войны. Дна мы в этом плане не достигли, потому что нет договоренностей о новом устройстве мира. Нас ожидает еще целая серия подобных конфликтов, тем более что и украинский кризис пока еще далек от разрешения.

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:

Мы с Вадимом Францевичем знакомы не первый год. И почти каждый раз, когда встречаемся, говорим о том, что ситуация крайне сложная и впереди будет еще сложнее. И говорить мы так начали в прошлом десятилетии. В этом смысле соглашусь. Дна или, наоборот, пика мы не достигли, потому что нынешний уровень конфронтации – это совсем не пик. Или совсем не дно. Мы сейчас говорим о локальном конфликте. Он локальный для всего мира. Он нелокальный может быть для нас. Он проходит у 1000-километровой границы Республики Беларусь и еще большей применительно к Российской Федерации. Но уверяю, 2/3 мира знают этот конфликт примерно так же, как знают, что на Ближнем Востоке лет 70 разного рода сложности. Там, теперь здесь. Это неглобальный конфликт, но от нашего конфликта перейти в глобальный, даже в последний, конфликт гораздо проще, чем ближневосточный. Надежда Сасс:

Олег, согласны ли вы с позицией экспертов? На ваш взгляд, худшее еще впереди?