Гигин: Зеленский в Белом доме и заявление Байдена, что Украина готова к миру, – это ловушка

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Сегодняшний выпуск программы является завершающим в цикле программ « САСС уполномочен заявить » на СТВ в 2022 году. И главная наша задача – проанализировать и подвести итоги уходящего года.

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук:

Как ловушку. На самом деле и начало специальной военной операции было ловушкой. Американцы и британцы очень хотели втянуть Россию в эту ловушку. Кстати, я хорошо помню реакцию как в украинском обществе, так и в российском на этап переговоров в Беларуси, затем в Стамбуле. Она была непозитивная. Сейчас письмо Киссинджера, заявление Байдена очень интересны. Они считают, что в достаточной степени ослабили Россию. Они провозглашают крайнюю цель, ультрацель, они всегда так делают. Это развал России. Но сами же не видят технологии этого развала. Поэтому их задача заключается в следующем: заставить Россию пойти на какие-то уступки, сохранить за ней, может быть, Крым или Донбасс, при этом заставить Россию признать то, что раньше она не готова была признать, – это членство Украины в НАТО и так далее. И таким образом привести к дальнейшей изоляции России, понизить ее международный статус, разогнать пропагандистскими ресурсами, что это поражение, оторвать Россию от Китая и переключиться на регион Индопацифики, о чем они и заявляют. Мы видим этот план. Если Россия пойдет, но я надеюсь, что этого не произойдет, это будет поражение.

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