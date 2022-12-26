«Если надо, Байден возьмёт Путина на слабо». Кто принимал решение о конфликте в Украине?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Сегодняшний выпуск программы является завершающим в цикле программ « САСС уполномочен заявить » на СТВ в 2022 году. И главная наша задача – проанализировать и подвести итоги уходящего года.

Надежда Сасс, СТВ: Мы не можем не говорить об Украине. Я думаю, вы как никто помните, какие настроения царили в общественном пространстве к концу 2021 года. Украина была чем угодно: и пешкой, и разменной монетой, и сценой, но только не самодостаточным субъектом международных отношений, чью судьбу определяли за него и без него. И тогда было убеждение у многих, что если так пойдет дальше, то в новом году сцена имеет риск превратиться в театр военных действий. Так и вышло. Хочется вспомнить слова очень известного российского политика: нас никто не хотел слушать, так послушайте теперь. Вас как украинского политика тоже никто не хотел слушать. Что бы вы ответили сейчас? Был ли в целом в 2022 году определенный шанс на мир во взаимоотношениях между Украиной и Россией?

Олег Волошин, дипломат, кандидат политических наук:

Я думаю, весь анализ событий, предшествовавших началу боевых действий, буквально первые дни, будут заслуживать самого глубокого, пристального анализа, изучения историками и теоретиками истории международных отношений как один из ключевых кризисов современности. Как тот же Карибский кризис в деталях разбирается с поминутным графиком, кто кому звонил, кто к кому заходил. Но из того, что я в первом приближении знаю и вижу, шанс на мирное урегулирование было даже после того, как первые танки пересекли границу и первые ракеты полетели. И такой расчет, очевидно, был в Москве. Другое дело, что в других столицах был другой расчет. Мне еще накануне, в декабре прошлого года, когда многие в Киеве, мягко говоря, скептично относились к перспективе, что все закончится именно таким конфликтом, полномасштабным, не просто обострением на Донбассе, а большой войной, один человек из близких прозападных кругов, имеющих серьезные контакты в американском разведсообществе, прямо говорил, что все решения насчет этой войны во многом приняты и приняты не в Киеве, не в Москве даже, а приняты на Западе. Цитата была такая: «Если надо, Байден возьмет Путина на слабо». Настолько для определенных кругов США и в целом на Западе выгоден был этот конфликт, что в любом случае его нельзя было избежать. В любом случае к нему подтолкнули бы здесь. Это долгий разговор, но ключевое – это экономика.

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