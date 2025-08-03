Ультиматумы Трампа и мир в Украине. Политолог о том, какие посылы прозвучали на встрече Лукашенко и Путина

Центральная политическая тема недели – встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, которую они провели на Валааме, где находится один из самых почитаемых в России монастырей. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов. В том числе из нашей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Президент России встретил Президента Беларуси у входа в Смоленский скит Валаамского монастыря. Лидеры тепло приветствовали друг друга, а после посетили храм Смоленской иконы Божией Матери, где состоялся краткий молебен. Наш Президент приехал на Валаам уже в четвертый раз. Впервые главы Беларуси и России побывали здесь в июле 2019-го. А затем аналогичные июльские встречи состоялись в 2023-м и 2024-м. То есть место и время встречи неизменно. Это уже традиция. Но вот что изменилось, так это геополитическая ситуация. Сейчас идут активные обсуждения очередных ультиматумов Трампа. Похоже, мир ждет, что на это скажет Москва. Ну, и на Валааме прозвучали некоторые ответы и определенные посылы, которые касались конфликта в Украине, отношений с Западом. Более детально разберемся в этом вместе с аналитиком «Недели». Андрей Лазуткин присоединяется к нашему прямому эфиру.

Ольга Коршун:

Давайте вначале разберемся, что наговорил Трамп. И не запутался ли он в своих ультиматумах и дедлайнах? 28 июля Президент США заявил, что не видит прогресса в урегулировании конфликта в Украине, и сократил срок своего «ультиматума» с 50 до 10-12 дней. За этот срок, по его словам, Россия должна согласиться на прекращение огня. В ином случае Вашингтон готов ввести санкции и пошлины. Он отметил, что дальнейшее развитие ситуации пока не определено. В Кремле отреагировали, заявив, что приняли это заявление к сведению. А вот что насчет нового пакета санкций заявил наш Президент во время общения с журналистами на Валааме. Читайте здесь. Андрей, как ты считаешь, санкции, какими бы они ни были, могут повлиять на исход переговоров по Украине? Андрей Лазуткин, политолог:

Санкции, конечно, вводились и ранее, но поскольку они сегодня сопряжены с давлением, с ультиматумом, с такой прямой угрозой, то Россия, конечно, отказывается. Об этом все вот это выступление. И Президент Беларуси как бы дополняет точку зрения России. Вот Путин прямо не отказывается, но словами нашего Президента звучит именно отказ на ультиматум. То есть санкции нам неинтересны. Мы обойдемся без ваших поблажек, без вашего снятия санкций. Ольга Коршун:

Александр Лукашенко заявил, что если хотите сделку, то не стоит давить и кричать об этом на весь мир. Как известно, некоторые события любят тишину. Наш Президент привел в пример воздушное перемирие, что давно предлагает Москва. Давайте послушаем этот отрывок, там есть важный момент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, недавно встречался, Владимиру Владимировичу говорил, с американцами. Я им открыто это сказал. Это его близкие друзья. Вы, говорю, Президенту скажите, нужно аккуратно это все делать. И можно договориться. Я говорю: Россия в этом заинтересована и Президент Путин. Но вы же этого не хотите. Скажите Зеленскому, пускай на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов и на голову людям не падали. Ольга Коршун:

Я обратила внимание на фразу – «скажите Зеленскому». То есть Америка или Трамп должны повлиять на Президента Украины. Так почему, если Трамп выступает таким миротворцем, борцом за мир, не может до сих пор этого сделать? Андрей Лазуткин:

Именно подход к Трампу. То есть встреча на Валааме – это про религию, про то, что завтра приезжает Уиткофф, посланник, и мы здесь встречаемся, мы верующие, значит, тут у нас есть некие общие ценности. А у Зеленского всего этого нет, это противопоставление. Дальше удары беспилотниками. То есть по России всю неделю происходили удары, причем снова по НПЗ. Ранее их не было, а сейчас они опять повторяются. Для России это достаточно болезненно все. И как раз вот ранее, когда пытались заключать воздушное перемирие, неудары по НПЗ – это было условием. В данном случае Украина не соблюдала ничего. То есть все эти два месяца происходили удары, потом ответные удары. И без Зеленского, без, скажем так, остановки вот этой координации, ничего не будет, никакой сделки. Видимо, как раз первое вот это воздушное перемирие – это первое условие выхода на более широкие переговоры. Ольга Коршун:

Продолжим по переговорному процессу. Недавно состоялся третий раунд в Стамбуле. Договорились об обмене пленными. Кстати, эти процессы проходят на территории Беларуси, и мы продолжаем оказывать ту помощь, которую можем оказать на данный момент. Но, пожалуй, прогресс есть только по гуманитарным вопросам. Остальные – на паузе. Хотя позиция Москвы неизменна. Путин уже ее не раз озвучивал. Повторил и в этот раз. Но Киев выдвигает все новые требования. Сейчас Зеленский хочет встретиться с Путиным. Требует этого. Но, как отметил наш Президент, не с того начинают. Хотя явно знают правила игры. Лукашенко: надо садиться за стол и договариваться, какие бы позиции ни были. Подробности. Андрей, так что стоит за этим требованием на самом деле?