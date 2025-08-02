Действия еврочиновников, которые не имеют ничего общего ни с дипломатией, ни с политикой, ни со здравым смыслом. Вот уже 18-й пакет санкций против Беларуси и России утвердил Брюссель, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но каким «рикошетом» аукнутся эти решения тысячам рядовых европейцев – вовсе не тех, кто сидит в комфортных кабинетах Европарламента?! И куда отправился предыдущий санкционный бумеранг, возвращаясь? Кого больнее всего он ударил на обратном пути? Совершенно очевидно, наших ближайших соседей.

Например, Польшу. «Санкционная политика в отношении Беларуси и России – это самое глупое, что могли придумать европейские элиты», – утверждает обозреватель польского издания «Незалежны дзенник политычны». Ханна Крамер констатирует, что закрытие погранпереходов с нашей страной больно ударило по польской экономике, и в особенности в приграничных районах. Так, «Подляское воеводство за пару лет потеряло почти миллиард злотых из-за ограничений в торговле и транзите». И все это вылилось в акции протеста предпринимателей, например, минувшей весной в Белостоке – аргументирует автор и добавляет, что бизнесмены требовали открытия погранпереходов, скандируя лозунги «Не дадим себя затоптать!» Но едва ли их услышали в Варшаве.

До введения санкций, навязанных Брюсселем, Польша зарабатывала на нашем рынке миллиарды злотых. Теперь «экспорт товаров в Беларусь сократился на 30 %, а транзит через Польшу на 25 %», – такие данные приводит обозреватель. И это обошлось Польше в сотни миллионов злотых в виде недополученных доходов от таможенных пошлин и логистических услуг», – подчеркивает автор и добавляет, что Беларуси, напротив, «удалось нивелировать ущерб от санкций, используя альтернативные маршруты через Россию и другие страны Евразийского союза». В то время как Польша, очевидно, оказалась в минусе. Причем размер этого «минуса», похоже, обратно пропорционален масштабам национальной экономики. Иными словами, чем она меньше, тем больнее удар «санкционного бумеранга».

Яркий пример – соседняя Литва, которая получала колоссальные доходы за счет транзита белорусских грузов и, в частности, калийных удобрений через порт в Клайпеде. Но из-за того, что три года назад Вильнюс, очевидно не самостоятельно, заблокировал этот транзит, «экономика балтийского государства недополучила более 800 миллионов евро». Плюс к этому «потеряны тысячи рабочих мест», – пишет на своей странице в соцсетях Игорь Удовицкий, совладелец литовской компании, которая занималась перевалкой нашего калия через Клайпеду. При этом бизнесмен добавляет, что экспорт «Беларуськалия» полностью восстановился благодаря новой логистике через Россию. А вот Литва, цитата, «единственная проигравшая сторона в этом театре абсурда и беззакония».