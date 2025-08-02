Визит Президента Беларуси в Россию продолжается – переговоры на высшем уровне закрыты для прессы

Самые резонансные вопросы мировой повестки и, разумеется, дела союзные – в поле зрения Президентов Беларуси и России. Продолжается рабочий визит Александра Лукашенко в соседнее государство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко пообещал подумать о строительстве белорусского храма на Валааме.

Проводить встречи в особом месте силы под сенью православной обители для глав государств уже стало политической традицией. Эту локацию для общения Президенты выбирают уже в четвертый раз. На этот встреча началась с посещения Храма Смоленской иконы Божией Матери.

Встреча лидеров проходит в неформальной обстановке на острове Валаам. Как анонсировалось ранее, переговоры 2 августа на высшем уровне закрыты для прессы.

Бесспорное преимущество Союзного государства – общее оборонное пространство. Беларусь и Россия имеют единую региональную группировку войск – и это в современных геополитических реалиях серьезная «подушка безопасности». Современные вооружения, подготовка военнослужащих, совместные учения – таков наш вынужденный ответ на мировые вызовы.

Вопрос по «Орешнику» в Беларуси планируют закрыть до конца 2025-го – Путин.

Ближайшие союзные маневры запланированы на сентябрь. Изначально в ходе учения «Запад-2025» планировалось задействовать свыше 13 тысяч военных Союзного государства, однако, чтобы избежать эскалации, число участников сократили вдвое, а сами мероприятия перенесли вглубь территории.

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