«У них опыт есть». Какие задачи Президент поставил перед своими новыми помощниками?
Новости Беларуси. Громкие перестановки в силовом блоке и новые помощники Президента в регионах. 29 октября во Дворце Независимости – кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зная и досконально понимая обстановку в стране, глава государства усилил те регионы, где это было необходимо.
Итак, Юрий Караев назначен помощником по Гродненской области, Александр Барсуков – по городу Минску, Валерий Вакульчик отправится в Брестский регион.
С 29 октября в Беларуси и новый министр внутренних дел. Им стал Иван Кубраков – уже экс-начальник минской милиции. Как отметил Президент, именно знание ситуации в Минске, где обстановка сегодня наиболее сложная, стало основным критерием при выборе новой кандидатуры.
Все подробности у Юлии Бешановой.
Присутствие людей в погонах в приемной Александра Лукашенко с утра мало кого удивило. Ситуация в стране обязывает держать руку на пульсе. Но новости из кабинета главы государства стали действительно большой неожиданностью. Генералы едут в регионы в качестве помощников Президента, причем с расширенными полномочиями.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Традиционно остаются кадры на этих направлениях, подбор кадров, естественно, вместе с губернатором, и контроль за деятельностью кадров полностью – всех кадров в области. Контроль, поскольку помощник – он инспектор, проверяющий, контролирующий работу кадров: от председателя сельского Совета, руководителя предприятия до губернатора. Но по подбору и другим вопросам социально-экономического развития, конечно, это очень тонкая работа. У них опыт есть. Это работа с руководителем регионов – Брестской области, Гродненской области и города Минска. А также надо выработать систему работы помощников с Президентом.
Валерий Вакульчик: для меня назначение в Брестскую область – особенно ответственное, почётное и важное. Уверен, что справлюсь
Наводить порядок и контролировать общественную безопасность в Минске теперь будет Александр Барсуков – человек в этом деле опытный.
С 2017 года он занимал должность замглавы МВД. Впрочем, требование обеспечить людям возможность спокойно жить и работать – общее для всех новоиспеченных помощников-инспекторов. Тем более для этого есть и силы, и возможности, и политическая воля.
Александр Лукашенко:
Вопрос общественной безопасности – важнейший вопрос. В вашу компетенцию будет входить армейская составляющая. Десантно-штурмовая бригада (так она называется?) в Бресте на это ориентирована по закону, и огромная мотострелковая бригада развернута в Гродно. Это опора ваша и силовиков, губернаторов там. Силовая составляющая.
И взаимодействие с Министерством обороны, МВД, КГБ в центре, особенно с Минобороны. Чтобы вы видели, слышали и понимали, что происходит на границе и за границей. Чтобы вы вовремя меня проинформировали. И если нужно вас подпереть Вооруженными Силами, как это было летом, мы это сделаем.
Очень тонкая грань – вы не должны никого подменять. Вы не должны напрямую командовать и управлять начальниками УВД и УКГБ на местах. Не должны, потому что у них есть свои начальники. А у вас есть свой начальник – Президент. Всё!
Читайте также:
Александр Лукашенко: кто вышел на несанкционированные акции, тот лишается права быть студентом. Они должны быть отчислены
Александр Лукашенко: «Вспоминаю себя, когда я был студентом. Знаете, декану исторического факультета всегда было со мной непросто»
Александр Лукашенко: кто-то хочет поехать за границу учиться. Не вопрос! Выпишем билеты