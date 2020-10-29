«У них опыт есть». Какие задачи Президент поставил перед своими новыми помощниками?

Новости Беларуси. Громкие перестановки в силовом блоке и новые помощники Президента в регионах. 29 октября во Дворце Независимости – кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зная и досконально понимая обстановку в стране, глава государства усилил те регионы, где это было необходимо. Итак, Юрий Караев назначен помощником по Гродненской области, Александр Барсуков – по городу Минску, Валерий Вакульчик отправится в Брестский регион.

С 29 октября в Беларуси и новый министр внутренних дел. Им стал Иван Кубраков – уже экс-начальник минской милиции. Как отметил Президент, именно знание ситуации в Минске, где обстановка сегодня наиболее сложная, стало основным критерием при выборе новой кандидатуры. Все подробности у Юлии Бешановой. Присутствие людей в погонах в приемной Александра Лукашенко с утра мало кого удивило. Ситуация в стране обязывает держать руку на пульсе. Но новости из кабинета главы государства стали действительно большой неожиданностью. Генералы едут в регионы в качестве помощников Президента, причем с расширенными полномочиями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Традиционно остаются кадры на этих направлениях, подбор кадров, естественно, вместе с губернатором, и контроль за деятельностью кадров полностью – всех кадров в области. Контроль, поскольку помощник – он инспектор, проверяющий, контролирующий работу кадров: от председателя сельского Совета, руководителя предприятия до губернатора. Но по подбору и другим вопросам социально-экономического развития, конечно, это очень тонкая работа. У них опыт есть. Это работа с руководителем регионов – Брестской области, Гродненской области и города Минска. А также надо выработать систему работы помощников с Президентом. Валерий Вакульчик: для меня назначение в Брестскую область – особенно ответственное, почётное и важное. Уверен, что справлюсь Наводить порядок и контролировать общественную безопасность в Минске теперь будет Александр Барсуков – человек в этом деле опытный.