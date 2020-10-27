Александр Лукашенко: кто вышел на несанкционированные акции, тот лишается права быть студентом. Они должны быть отчислены

Новости Беларуси. Диалог национального масштаба. Подготовку к VI Всебелорусскому народному собранию 27 октября обсуждают во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Диалог национального масштаба. Подготовку к VI Всебелорусскому народному собранию 27 октября обсуждают во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Между тем конструктивный диалог поддерживают не все.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Студенты пришли учиться – учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил: кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза.
То же самое преподаватели – их тоже единицы, но которые гадко себя ведут в вузах.
Повторяю: никого не просите и не уговаривайте – это бесполезно. В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус, и они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются: где они хотят жить, как они хотят жить и что делать.
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