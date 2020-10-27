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Александр Лукашенко: кто вышел на несанкционированные акции, тот лишается права быть студентом. Они должны быть отчислены

27 октября 2020 11:14
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Новости Беларуси. Диалог национального масштаба. Подготовку к VI Всебелорусскому народному собранию 27 октября обсуждают во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: кто вышел на несанкционированные акции, тот лишается права быть студентом. Они должны быть отчислены-1

Между тем конструктивный диалог поддерживают не все.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:     
Студенты пришли учиться – учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил: кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза.  

То же самое преподаватели – их тоже единицы, но которые гадко себя ведут в вузах.  

Повторяю: никого не просите и не уговаривайте – это бесполезно. В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус, и они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются: где они хотят жить, как они хотят жить и что делать.  

Александр Лукашенко: кто вышел на несанкционированные акции, тот лишается права быть студентом. Они должны быть отчислены-4

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# Акции протеста # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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