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Валерий Вакульчик: для меня назначение в Брестскую область – особенно ответственное, почётное и важное. Уверен, что справлюсь

29 октября 2020 16:43
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 29 октября произвел громкие кадровые перестановки в силовом блоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генералы едут в регионы в качестве помощников Президента, причем с расширенными полномочиями.

Валерий Вакульчик: для меня назначение в Брестскую область – особенно ответственное, почётное и важное. Уверен, что справлюсь-1

В Брестской области в помощь губернатору – Валерий Вакульчик. Регион ему хорошо знаком. Во-первых, родина; во-вторых, будучи Госсекретарем Совбеза Валерий Павлович уже курировал этот регион как уполномоченный представитель главы государства. Назначение генерал-лейтенант воспринял с воодушевлением.

Валерий Вакульчик: для меня назначение в Брестскую область – особенно ответственное, почётное и важное. Уверен, что справлюсь-4

Валерий Вакульчик, помощник Президента Беларуси – инспектор по Брестской области:
Так оно и должно быть для любого человека, который носит погоны и который давал присягу. Вместе с тем для меня назначение именно в Брестскую область – особенно ответственное, почетное и важное. Я уверен, что я справлюсь с этой задачей. И надеюсь сделать все, что от меня зависит для того, чтобы оправдать доверие и главы государства, и жителей Брестчины, и всего нашего народа.

Валерий Вакульчик: для меня назначение в Брестскую область – особенно ответственное, почётное и важное. Уверен, что справлюсь-7

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Валерий Вакульчик # Фотофакт

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