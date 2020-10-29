Валерий Вакульчик: для меня назначение в Брестскую область – особенно ответственное, почётное и важное. Уверен, что справлюсь

Валерий Вакульчик, помощник Президента Беларуси – инспектор по Брестской области:

Так оно и должно быть для любого человека, который носит погоны и который давал присягу. Вместе с тем для меня назначение именно в Брестскую область – особенно ответственное, почетное и важное. Я уверен, что я справлюсь с этой задачей. И надеюсь сделать все, что от меня зависит для того, чтобы оправдать доверие и главы государства, и жителей Брестчины, и всего нашего народа.