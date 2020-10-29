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Александр Лукашенко: кто-то хочет поехать за границу учиться. Не вопрос! Выпишем билеты

29 октября 2020 18:04
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Новости Беларуси. Все чаще в политические игры и откровенные манипуляции намеренно втягивают молодежь. В эти дни под ударом «продавцов иллюзий» студенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И тут двух мнений быть не может: пришел в вуз учиться – учись, не хочешь – не мешай получать знания другим.  

Александр Лукашенко: кто-то хочет поехать за границу учиться. Не вопрос! Выпишем билеты-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы же были студентами. Один пошел, а следом другие идут, думают: «Ну а как остаться?» Ну, идут толпой. Опухоль надо убирать. Это не я придумал.  

Кто-то хочет поехать за границу учиться, объявляют там поляки, литовцы и прочие. Не вопрос! Завтра выпишем билеты, пусть едут. Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, которые там учатся, и они нам их подкинут как пятую колонну. Этого не будет.  

Поехали туда, получили образование – пожалуйста, работайте! Можете, как тут говорят, упаковщиками работать – паковать какую-то тару или сезонные работы – клубнику собирать.  

Поэтому дало возможность государство им получить образование – идите, учитесь.  

Александр Лукашенко: кто-то хочет поехать за границу учиться. Не вопрос! Выпишем билеты-4

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# Студенты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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