Александр Лукашенко: кто-то хочет поехать за границу учиться. Не вопрос! Выпишем билеты

Новости Беларуси. Все чаще в политические игры и откровенные манипуляции намеренно втягивают молодежь. В эти дни под ударом «продавцов иллюзий» студенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И тут двух мнений быть не может: пришел в вуз учиться – учись, не хочешь – не мешай получать знания другим.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы же были студентами. Один пошел, а следом другие идут, думают: «Ну а как остаться?» Ну, идут толпой. Опухоль надо убирать. Это не я придумал.

Кто-то хочет поехать за границу учиться, объявляют там поляки, литовцы и прочие. Не вопрос! Завтра выпишем билеты, пусть едут. Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, которые там учатся, и они нам их подкинут как пятую колонну. Этого не будет.

Поехали туда, получили образование – пожалуйста, работайте! Можете, как тут говорят, упаковщиками работать – паковать какую-то тару или сезонные работы – клубнику собирать.

Поэтому дало возможность государство им получить образование – идите, учитесь.