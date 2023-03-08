Только США есть дело до всего. Почему мирный план Китая по вопросу Украины не понравился американцам?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, ведущая:

Говорим о мирном плане урегулирования конфликта в Украине, который был представлен КНР. В годовщину спецоперации России в Украине Китай представил мирный план по урегулированию конфликта. Он состоит из 12 пунктов, в которых Пекин призывает поддерживать Устав ООН и территориальную целостность государств, осуждает односторонние санкции и критикует расширение военных альянсов в ущерб безопасности других стран.

Дин Сяосин, директор Института евразийских исследований Китайской академии современных международных отношений:

Позиция Китая тверда и ясна. Мы не стояли в стороне и не подливали масла в огонь. Я думаю, что международное сообщество ясно увидело миролюбивую позицию Китая. В этом отношении философия Китая равняется дипломатической философии КНР. Ведь безопасность является всеобъемлющей, общей и основанной на сотрудничестве. И только тогда может быть достигнут мир.

Однако миролюбивую позицию Китая оценили далеко не все. Как и ожидалось: тот, кто заинтересован в конфликте, слушать не стал. Наоборот, западные политики увидели в позиции Китая прямую угрозу.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

К Китаю нет больше доверия, так как они не смогли осудить действия России. Также НАТО замечает, что Пекин не исключает возможности оказать Москве военную помощь, в частности речь идет о поставках оружия.

Джо Байден, президент США:

Я не увидел в плане ничего, указывающего на то, что там есть что-то, что было бы выгодно кому-либо, кроме России. Сама идея о том, что Китай будет вести переговоры об этом просто нерациональна. Риторику Запада поддержал и киевский режим. По мнению Зеленского, предложения Китая по урегулированию конфликта никак нельзя считать планом реальных действий.

Владимир Зеленский, президент Украины:

Мне кажется, что это не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Мне кажется, что Китай показал свои мысли по этому поводу. Это просто размышления. Кроме того, план, в котором нет пункта о выводе войск, нам не подходит. Наша цель – собрать всех, чтобы изолировать одних. Но были и те, кто положительно оценил и план, и старания Китая в целом.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь Генерального секретаря ООН:

Я думаю, что план, предложенный китайским правительством, является важным вкладом.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:

Я должен сказать вам, что мы действительно счастливы, ведь Китай на стороне мира. Тот факт, что у них есть мирный план, к которому они призывают – обнадеживает нас. Потому что это доказывает, что ситуация касается всех. Не только малых стран по соседству. Мирную инициативу Китая поддерживает и Беларусь. Лукашенко о визите Байдена в Киев: Такой мелкий, неприличный шаг. Это попугайничество. Это уже было – подробности здесь. Надежда Сасс:

Скажите, а чем продиктована такая агрессивная манера общения в лице того же господина Блинкена в отношении КНР, их действий, потому как все прекрасно понимают: с Китаем так общаться не стоит.