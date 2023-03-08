Только США есть дело до всего. Почему мирный план Китая по вопросу Украины не понравился американцам?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, ведущая:
Говорим о мирном плане урегулирования конфликта в Украине, который был представлен КНР.
В годовщину спецоперации России в Украине Китай представил мирный план по урегулированию конфликта. Он состоит из 12 пунктов, в которых Пекин призывает поддерживать Устав ООН и территориальную целостность государств, осуждает односторонние санкции и критикует расширение военных альянсов в ущерб безопасности других стран.
Дин Сяосин, директор Института евразийских исследований Китайской академии современных международных отношений:
Позиция Китая тверда и ясна. Мы не стояли в стороне и не подливали масла в огонь. Я думаю, что международное сообщество ясно увидело миролюбивую позицию Китая. В этом отношении философия Китая равняется дипломатической философии КНР. Ведь безопасность является всеобъемлющей, общей и основанной на сотрудничестве. И только тогда может быть достигнут мир.
Однако миролюбивую позицию Китая оценили далеко не все. Как и ожидалось: тот, кто заинтересован в конфликте, слушать не стал. Наоборот, западные политики увидели в позиции Китая прямую угрозу.
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:
К Китаю нет больше доверия, так как они не смогли осудить действия России. Также НАТО замечает, что Пекин не исключает возможности оказать Москве военную помощь, в частности речь идет о поставках оружия.
Джо Байден, президент США:
Я не увидел в плане ничего, указывающего на то, что там есть что-то, что было бы выгодно кому-либо, кроме России. Сама идея о том, что Китай будет вести переговоры об этом просто нерациональна.
Риторику Запада поддержал и киевский режим. По мнению Зеленского, предложения Китая по урегулированию конфликта никак нельзя считать планом реальных действий.
Владимир Зеленский, президент Украины:
Мне кажется, что это не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Мне кажется, что Китай показал свои мысли по этому поводу. Это просто размышления. Кроме того, план, в котором нет пункта о выводе войск, нам не подходит. Наша цель – собрать всех, чтобы изолировать одних.
Но были и те, кто положительно оценил и план, и старания Китая в целом.
Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь Генерального секретаря ООН:
Я думаю, что план, предложенный китайским правительством, является важным вкладом.
Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:
Я должен сказать вам, что мы действительно счастливы, ведь Китай на стороне мира. Тот факт, что у них есть мирный план, к которому они призывают – обнадеживает нас. Потому что это доказывает, что ситуация касается всех. Не только малых стран по соседству.
Мирную инициативу Китая поддерживает и Беларусь.
Лукашенко о визите Байдена в Киев: Такой мелкий, неприличный шаг. Это попугайничество. Это уже было – подробности здесь.
Надежда Сасс:
Скажите, а чем продиктована такая агрессивная манера общения в лице того же господина Блинкена в отношении КНР, их действий, потому как все прекрасно понимают: с Китаем так общаться не стоит.
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:
Да, они прекрасно понимают, что с Китаем так общаться не стоит. Но они не могут сказать себе, что с Китаем надо общаться иначе. Ведь фактически что сказал Байден? Он сказал, что не Китаю нужно делать мирные предложения, то есть он даже не стал разбирать, что тут хорошо, а что плохо. Коллега справедливо абсолютно сказал, что Зеленский был мягок, осторожен в формулировках. Над Зеленским довлеют те действия, которые и Турчинов, и Порошенко предпринимали в отношении китайских активов. Те заявления антикитайские, которые делались. У Зеленского поле для маневров минимальное. Тем не менее это высказывание, которое прозвучало в репортаже, было достаточно осторожным. А Байден сказал, почему Китай должен вообще в этом участвовать. Он или не понимает, или его советники не понимают, или они понимают, но делают лицо, что Китай теперь имеет свою точку зрения по любым событиям. Если между Парагваем и Боливией вновь возникнет военный конфликт, то китайские предложения могут быть и по нему. Китаю есть дело до любого вопроса в любой точке мира. А в американской голове есть стандарт, что это только им есть дело до любого вопроса в любой точке мира. И представить себе, что есть еще кто-то, кто так же смотрит на мир, для американского политического класса почти невозможно. У Байдена в силу возраста уже не получится.
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