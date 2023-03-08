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Только США есть дело до всего. Почему мирный план Китая по вопросу Украины не понравился американцам?

08 марта 2023 12:11
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, ведущая:
Говорим о мирном плане урегулирования конфликта в Украине, который был представлен КНР.

В годовщину спецоперации России в Украине Китай представил мирный план по урегулированию конфликта. Он состоит из 12 пунктов, в которых Пекин призывает поддерживать Устав ООН и территориальную целостность государств, осуждает односторонние санкции и критикует расширение военных альянсов в ущерб безопасности других стран.

Только США есть дело до всего. Почему мирный план Китая по вопросу Украины не понравился американцам?-1

Дин Сяосин, директор Института евразийских исследований Китайской академии современных международных отношений:
Позиция Китая тверда и ясна. Мы не стояли в стороне и не подливали масла в огонь. Я думаю, что международное сообщество ясно увидело миролюбивую позицию Китая. В этом отношении философия Китая равняется дипломатической философии КНР. Ведь безопасность является всеобъемлющей, общей и основанной на сотрудничестве. И только тогда может быть достигнут мир.

Только США есть дело до всего. Почему мирный план Китая по вопросу Украины не понравился американцам?-4

Однако миролюбивую позицию Китая оценили далеко не все. Как и ожидалось: тот, кто заинтересован в конфликте, слушать не стал. Наоборот, западные политики увидели в позиции Китая прямую угрозу.

Только США есть дело до всего. Почему мирный план Китая по вопросу Украины не понравился американцам?-7

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:
К Китаю нет больше доверия, так как они не смогли осудить действия России. Также НАТО замечает, что Пекин не исключает возможности оказать Москве военную помощь, в частности речь идет о поставках оружия.

Только США есть дело до всего. Почему мирный план Китая по вопросу Украины не понравился американцам?-10

Джо Байден, президент США:
Я не увидел в плане ничего, указывающего на то, что там есть что-то, что было бы выгодно кому-либо, кроме России. Сама идея о том, что Китай будет вести переговоры об этом просто нерациональна.

Риторику Запада поддержал и киевский режим. По мнению Зеленского, предложения Китая по урегулированию конфликта никак нельзя считать планом реальных действий.

Только США есть дело до всего. Почему мирный план Китая по вопросу Украины не понравился американцам?-13

Владимир Зеленский, президент Украины:
Мне кажется, что это не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Мне кажется, что Китай показал свои мысли по этому поводу. Это просто размышления. Кроме того, план, в котором нет пункта о выводе войск, нам не подходит. Наша цель – собрать всех, чтобы изолировать одних.

Но были и те, кто положительно оценил и план, и старания Китая в целом.

Только США есть дело до всего. Почему мирный план Китая по вопросу Украины не понравился американцам?-16

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь Генерального секретаря ООН:
Я думаю, что план, предложенный китайским правительством, является важным вкладом.

Только США есть дело до всего. Почему мирный план Китая по вопросу Украины не понравился американцам?-19

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:
Я должен сказать вам, что мы действительно счастливы, ведь Китай на стороне мира. Тот факт, что у них есть мирный план, к которому они призывают – обнадеживает нас. Потому что это доказывает, что ситуация касается всех. Не только малых стран по соседству.

Мирную инициативу Китая поддерживает и Беларусь.

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Надежда Сасс:
Скажите, а чем продиктована такая агрессивная манера общения в лице того же господина Блинкена в отношении КНР, их действий, потому как все прекрасно понимают: с Китаем так общаться не стоит.

Только США есть дело до всего. Почему мирный план Китая по вопросу Украины не понравился американцам?-22

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:
Да, они прекрасно понимают, что с Китаем так общаться не стоит. Но они не могут сказать себе, что с Китаем надо общаться иначе. Ведь фактически что сказал Байден? Он сказал, что не Китаю нужно делать мирные предложения, то есть он даже не стал разбирать, что тут хорошо, а что плохо. Коллега справедливо абсолютно сказал, что Зеленский был мягок, осторожен в формулировках. Над Зеленским довлеют те действия, которые и Турчинов, и Порошенко предпринимали в отношении китайских активов. Те заявления антикитайские, которые делались. У Зеленского поле для маневров минимальное. Тем не менее это высказывание, которое прозвучало в репортаже, было достаточно осторожным. А Байден сказал, почему Китай должен вообще в этом участвовать. Он или не понимает, или его советники не понимают, или они понимают, но делают лицо, что Китай теперь имеет свою точку зрения по любым событиям. Если между Парагваем и Боливией вновь возникнет военный конфликт, то китайские предложения могут быть и по нему. Китаю есть дело до любого вопроса в любой точке мира. А в американской голове есть стандарт, что это только им есть дело до любого вопроса в любой точке мира. И представить себе, что есть еще кто-то, кто так же смотрит на мир, для американского политического класса почти невозможно. У Байдена в силу возраста уже не получится.

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