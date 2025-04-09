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В Кремле считают недопустимым задержание российского дипломата во Франции – Песков

09 апреля 2025 10:50
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В Кремле отреагировали на задержание российского дипломата во Франции. Об этом пишет РИА Новости.

В Кремле считают недопустимым задержание российского дипломата во Франции – Песков-1

Фото: Pinterest

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, действия погранслужбы Франции недопустимы и вступают в противоречие со всеми обязательствами Республики, предусмотренными Венской конвенцией. Он также добавил, что представители российского консульства в Париже долго не имели возможности встретиться с задерживаемой.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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