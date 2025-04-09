Президент Эстонии подписал закон, запрещающий белорусам участвовать в местных выборах

Очередной недружественный шаг Эстонии. Президент этой прибалтийской Республики подписал закон, который запрещает голосовать на местных выборах гражданам нашей страны и России. Права голоса лишены более 100 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициатором нововведения стали эстонские депутаты. Ранее парламент принял соответствующую поправку в Конституцию. Однако примечательно, что граждан Евросоюза новый закон почему-то не затронул, но, по мнению президента Эстонии, решение лишить права голоса белорусов и россиян является легитимным. Вместе с тем, он вынужден был отметить, что парламент принял закон с «очень серьезными последствиями», которые стоило бы тщательно проанализировать. Однако это не помешало президенту подписать документ, который является ярким проявлением дискриминации в отношении белорусов и россиян, проживающих в Эстонии.