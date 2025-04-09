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Лукашенко посетил тренировку хоккейного клуба «Динамо-Минск»

09 апреля 2025 10:40
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Спортивные результаты в масштабах страны на самом высоком уровне – об этом говорили на минувшей неделе. На совещании Президент подчеркнул, что поддержка будет, но должна быть и отдача. Сегодня глава государства вернулся к теме – Александр Лукашенко приехал на тренировку «Динамо-Минск» поддержать «зубров» перед 1/4 финала Кубка Гагарина. Спойлер – глава государства сам принял участие в раскатке. Один на один против вратаря минского «Динамо» Василия Демченко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко посетил тренировку хоккейного клуба «Динамо-Минск»-2

Напомним, команда впервые в истории клуба пробились во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В первом раунде соперниками «зубров» были хоккеисты московского ЦСКА. «Динамо» выиграло все три матча в Минске и один в Москве. С учетом двух поражений на арене соперника наши хоккеисты одержали победу в серии со счетом 4:2. 

О чем Президент общался с хоккеистами и как оценил игру – подробности в следующем эфире.

# Хоккей # Александр Лукашенко # ХК Динамо-Минск

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