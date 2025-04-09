Лукашенко посетил тренировку хоккейного клуба «Динамо-Минск»

Спортивные результаты в масштабах страны на самом высоком уровне – об этом говорили на минувшей неделе. На совещании Президент подчеркнул, что поддержка будет, но должна быть и отдача. Сегодня глава государства вернулся к теме – Александр Лукашенко приехал на тренировку «Динамо-Минск» поддержать «зубров» перед 1/4 финала Кубка Гагарина. Спойлер – глава государства сам принял участие в раскатке. Один на один против вратаря минского «Динамо» Василия Демченко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.