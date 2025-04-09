Уехали в Европу учиться и работать, но разочаровались! Откровения белорусов – в фильме СТВ «Трудности перевода»

Уровень самостоятельности, к которому сложно быть готовым в 17 лет. Нелегальная работа, неподъемные бытовые расходы, буллинг за цвет паспорта – лишь часть неприятностей, с которыми сталкиваются белорусские студенты в Европе.

Как национальность может стать причиной отчисления? И во что превращается мечта о европейском дипломе и больших заработках? Реальные истории тех, кто проверил на себе. Откровения белорусов, которые уехали в страны ЕС на учебу и работу – в специальном проекте СТВ «Трудности перевода».

Буллинг там есть. У нас в класс пришла девочка, с другой школы перешла, ее били там, избивали просто.

А ты сидишь и не понимаешь вообще. То есть, над тобой смеется вся группа, а ты сидишь. У тебя нет ни знакомых, ни друзей, ты один в стране.

Проблема в том, что ты работаешь нелегально, у тебя никаких прав, у тебя нет ничего.