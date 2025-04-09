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Уехали в Европу учиться и работать, но разочаровались! Откровения белорусов – в фильме СТВ «Трудности перевода»

09 апреля 2025 10:35
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Уровень самостоятельности, к которому сложно быть готовым в 17 лет. Нелегальная работа, неподъемные бытовые расходы, буллинг за цвет паспорта – лишь часть неприятностей, с которыми сталкиваются белорусские студенты в Европе.  

Уехали в Европу учиться и работать, но разочаровались! Откровения белорусов – в фильме СТВ «Трудности перевода»-2

Как национальность может стать причиной отчисления? И во что превращается мечта о европейском дипломе и больших заработках? Реальные истории тех, кто проверил на себе. Откровения белорусов, которые уехали в страны ЕС на учебу и работу – в специальном проекте СТВ «Трудности перевода»

Уехали в Европу учиться и работать, но разочаровались! Откровения белорусов – в фильме СТВ «Трудности перевода»-4

Буллинг там есть. У нас в класс пришла девочка, с другой школы перешла, ее били там, избивали просто. 

Уехали в Европу учиться и работать, но разочаровались! Откровения белорусов – в фильме СТВ «Трудности перевода»-6

А ты сидишь и не понимаешь вообще. То есть, над тобой смеется вся группа, а ты сидишь. У тебя нет ни знакомых, ни друзей, ты один в стране.

Уехали в Европу учиться и работать, но разочаровались! Откровения белорусов – в фильме СТВ «Трудности перевода»-8

Проблема в том, что ты работаешь нелегально, у тебя никаких прав, у тебя нет ничего. 

Уехали в Европу учиться и работать, но разочаровались! Откровения белорусов – в фильме СТВ «Трудности перевода»-10

Ты приезжаешь, погружаешься, и ты в шоке. Первое – это, конечно, шок. Я вообще несколько дней первых не помню. 

Как белорусским студентам пришлось выживать в демократической Европе? Другая сторона учебы за рубежом – в фильме «Трудности перевода». 

Смотрите в эфире СТВ и на нашем YouTube-канале в четверг, 10 апреля, в 20:15.

 

# Европейский союз

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