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Крупнейшие профсоюзы Греции организовали забастовку из-за роста цен и низких зарплат

09 апреля 2025 10:36
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Общенациональная забастовка парализовала жизнь в Греции: прервано паромное сообщение, не ходят поезда и общественный транспорт, отменены или задержаны сотни авиарейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшие профсоюзы Греции организовали забастовку из-за роста цен и низких зарплат-2

По призыву крупнейших профсоюзов на работу не вышли сотни тысяч человек. Греки требуют повышения зарплат, заключения новых коллективных трудовых соглашений и принятия правительством срочных мер по борьбе с дороговизной и жилищным кризисом.

Крупнейшие профсоюзы Греции организовали забастовку из-за роста цен и низких зарплат-4

Ангелос Галанопулос, представитель профсоюза моряков Греции:
Даже после последнего повышения зарплаты разрыв продолжает увеличиваться из-за роста цен, который затронул и энергоносители, и даже лекарства. Приватизация в здравоохранении и образовании также приводит к большим проблемам для людей с низкими доходами.

Крупнейшие профсоюзы Греции организовали забастовку из-за роста цен и низких зарплат-6

Как заявили в конфедерации труда Греции, несмотря на то что правительство увеличило ежемесячную минимальную заработную плату в общей сложности на 35 %, многие домохозяйства по-прежнему с трудом сводят концы с концами. На падение уровня жизни влияют растущие цены на продукты питания, электроэнергию и более всего на жилье. На его оплату треть населения страны отдает более 40 % дохода.

# Греция # Забастовка

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