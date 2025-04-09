Крупнейшие профсоюзы Греции организовали забастовку из-за роста цен и низких зарплат

Общенациональная забастовка парализовала жизнь в Греции: прервано паромное сообщение, не ходят поезда и общественный транспорт, отменены или задержаны сотни авиарейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По призыву крупнейших профсоюзов на работу не вышли сотни тысяч человек. Греки требуют повышения зарплат, заключения новых коллективных трудовых соглашений и принятия правительством срочных мер по борьбе с дороговизной и жилищным кризисом.

Ангелос Галанопулос, представитель профсоюза моряков Греции:

Даже после последнего повышения зарплаты разрыв продолжает увеличиваться из-за роста цен, который затронул и энергоносители, и даже лекарства. Приватизация в здравоохранении и образовании также приводит к большим проблемам для людей с низкими доходами.