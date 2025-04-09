Депутаты Палаты представителей обсудили положения Директивы № 11

Исполнительская дисциплина – залог эффективного и качественного нормотворчества. В этом уверены депутаты Палаты представителей Национального собрания, которые 9 апреля обсудили положения Директивы № 11, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, ее подписал глава государства 3 апреля. Это стратегический нормативный акт, направленный на совершенствование функционирования системы органов власти и управления. Касается это и парламентариев. Скрупулезная работа над законами должна идти от жизни, как результат – исключение в документах отсылочных норм и архаизмов для простоты их восприятия.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вопросы дисциплины тоже не пустой для нас звук. Дело в том, что сегодня мы все прекрасно понимаем, в каких условиях Республике Беларусь надо строить свою экономику, обеспечивать мир, стабильность и нормальную жизнь наших людей. Без исполнительской дисциплины, без внимания к вопросам функционирования государственных органов каждый в своем секторе, конечно же, невозможно выполнить эту задачу так, как требует Год качества.

Также парламентарии обсудили сегодня эффективность зарубежных командировок депутатов Палаты представителей. Каждая из них должна иметь конкретные результаты, выраженные в достигнутых договоренностях о сотрудничестве.