Лукашенко о визите Байдена в Киев: Такой мелкий, неприличный шаг. Это попугайничество. Это уже было

Новости Беларуси. Ни один вопрос в мире сегодня не может решаться без Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение 23 февраля озвучил глава нашего государства. Взгляд из Минска снова в фокусе внимания международных медиа. На этот раз Александр Лукашенко ответил на вопросы сразу двух СМИ из Поднебесной. Кроме того, Александр Лукашенко поделился своим видением ситуации с китайским аэростатом, сбитым США, и визитом Джо Байдена в Киев. По мнению Президента – это не что иное, как пиар в преддверии электоральной кампании.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что печально, что они снизошли даже до мелочи. Ну возьмите вот этот аэростат, шар этот, который был направлен на изучение погодных явлений и так далее, словом, гражданский объект. Они взяли, его сбили. Но, вы смотрите, они его обнаружили на западе США, а сбили над Атлантикой. Когда он пересек США. Они же его видели. Но они по-американски устроили шоу. Они напрягали, напрягали свое общество, чтобы все видели, какая опасность от этого китайского объекта. И когда 300 миллионов человек американцев были сосредоточены на этом объекте, они его сбили. Для чего? Выборы предстоят. Показать свой героизм. Правда, потом же все люди разобрались, что это просто был недружественный шаг в отношении КНР, в отношении Китая. Китай сразу заявил, что это абсолютно гражданский шар. Можно было вместе разобраться, что это такое. Нет – демонстративно его уничтожили. Это очень недружественный шаг. В этом ряду стоит и визит Джо Байдена в Киев. Такой мелкий, неприличный шаг.