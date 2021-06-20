Стороны пошли на это с желанием нормализовать отношения. Эксперты и дипломаты – об итогах переговоров в Женеве

Пока Женева приходит в себя после беспрецедентных мер безопасности, эксперты и журналисты соревнуются в анализе и предсказаниях – станет ли саммит России и США началом новой геополитики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Очевидно одно: Москва и Вашингтон пытаются наладить прямой диалог после долгого перерыва. Сюжет Кристины Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

Саммит невысоких ожиданий, женевское потепление или все же знак надежды – как только СМИ ни трактовали встречу Байдена и Путина. На этой неделе внимание было всецело приковано к этой, по правде говоря, исторической встрече. Это первая попытка наладить прямой диалог между Москвой и Вашингтоном после долгого перерыва (с 1985 года).

Итак, с порога нотка анализа. Обратите внимание на то, как сидят президенты. И это не надуманно, а факт согласно этикету и деловому протоколу. Поза Владимира Путина показывает, что он явно чувствует себя уверенно, ему комфортно. Что же до американского лидера, нога на ногу – это признак зажатости, ему не так комфортно.

Кристина Федорович:

Ну а теперь от философии к итогам встречи, от которых Байдену явно стало жарко. А теперь аналогия, которая так и просится. Женевский саммит 1985-го закончился без особых, так скажем, резонансных результатов. Но отношения СССР с Западом потеплели. На сей раз все развернулось в иную сторону. Копнем глубже. Павел Палажченко – человек, который переводил тет-а-тет диалоги между Горбачевым и Рейганом, Горбачевым и Бушем-старшим. Он считает, что встреча в Женеве дает основание надеяться. Цитата: «От дна оттолкнулись».

Павел Палажченко, советский и российский переводчик, политический аналитик:

Мы сейчас имеем дело с вполне рациональным партнером, который пошел на этот шаг, предложил встречу на высшем уровне с Путиным. Обе стороны пошли на это без иллюзий, но, по-моему, с желанием начать нормализацию отношений. Второй конкретный продукт этих переговоров – совместное заявление о переговорах по стратегической стабильности. Заявление короткое, но в нем есть ряд важных положений. Во-первых, подтверждение так называемой формулы Горбачева-Рейгана о недопустимости ядерной войны. Во-вторых, сказано, что стороны начнут комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности с целью заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков. Сейчас возможности для взаимодействия очевидны. Несмотря на то, что результаты саммита выглядят сейчас скромно, я бы не приуменьшал их значения.

Кристина Федорович:

Значение, если разобраться, и вправду приуменьшить сложно. Риторика новой администрации в отношении Китая ужесточилась. Здесь отсылка к несбывшимся надеждам по сглаживанию главного конфликта президентства Трампа между США и Китаем. Есть противоречия – казалось бы, нужно расставлять точки над i. Но в графике Байдена все же, как мы видим, сперва встреча с Путиным.

Что имеем на выходе: Китай – объективный глобальный соперник. Но в приоритете российский вопрос. Который превратить в западную историю не удалось, остается считаться с мнением России. И вот что еще – выход из Договора по открытому небу. Без участия США и России договор теряет свой стратегический смысл. Его прекращение лишит Запад еще одного инструмента укрепления доверия в отношениях с Россией и станет очередным подтверждением того, что в сфере военной безопасности Европа не играет значимой роли.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

С Россией придется считаться, нравится или не нравится это кому-то на Западе. И это хорошо. Но я о Беларуси. Восторг наших беглых оппозиционеров вызвал факт того, что Байден высказал Путину глубочайшую озабоченность ситуацией в Беларуси. Но чему вы восторгаетесь? Озабоченностью Байдена? Озабоченность США мы уже видели в Украине, в Грузии, Ираке, Ливии, Югославии, Сирии. Озабоченность есть одна – свои национальные интересы в регионе и противостояние с Россией и Китаем. Ни демократия, ни свобода, ни тем более процедура выборов никогда не интересовали Запад.

Кристина Федорович:

Однополярного мира больше не будет – это ясно. Тема возможного вступления Украины в НАТО затрагивалась мазком – здесь нечего обсуждать. Говорили о минских договоренностях, о кибербезопасности, подписали документ – это совместное заявление о запуске двустороннего диалога по стратегической стабильности. И, самое главное, договорились о возвращении послов.

Анатолий Антонов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в США:

Я хочу верить на слово, но я хочу очень реальные дела посмотреть. Как будут выстраиваться? Очень много вопросов к нашим коллегам. У нас очень много проблем и с дипломатической собственностью, и с жизнью российских дипломатов, и к решению глобальных проблем безопасности, и к проблемам региональной безопасности.

Кристина Федорович:

Критерии, предъявленные извне, теперь не показатель. О Беларуси тоже говорили. Подводя итоги переговоров, Джо Байден заявил, что в ходе саммита обсуждался и белорусский вопрос. Цитата: «Я поделился своей озабоченностью о ситуации в Беларуси». Ну, кто бы мог подумать: Путин просто сказал, что у него другой взгляд на то, что надо делать.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

Было констатировано, что сблизить позиции по этому вопросу невозможно.

Кристина Федорович:

Тем временем мировое сообщество не упустило шанс обсудить эту ситуацию. И расценили невнимание к нашей стране в позитивном ключе. Судьбу страны должен решать только ее народ, а не за его спиной сильные мира сего. В целом же сколько людей, столько и мнений. По этому принципу мировые СМИ в оценке встречи расходятся. Американская пресса говорит о заметном напряжении между Путиным и Байденом. Немецкие журналисты назвали саммит плодотворным. Одобрительно о переговорах отзываются и СМИ Британии. Разочарованы лишь малой продолжительностью. А в Китае считают, что стороны не смогли добиться конкретных результатов.

А за результатом, как ведется, стоит работа отнюдь не одного человека. О мировой повестке и белорусских интересах на всех континентах на неделе говорили и во Дворце Независимости. У Минска новые представители в Иране – это Дмитрий Кольцов, в Монголии – это Дмитрий Горелик и на Кубе – это Валерий Барановский. Судя по настроению, бывший посол Беларуси в Литве уже на чемоданах, потому что разговор исключительно о климате политическом, а не жарком кубинском. Александр Лукашенко – послам: вы на чужбину едете, и, глядя на вас, люди будут там делать выводы о нашей стране

Кристина Федорович, корреспондент:

Чтобы доводы и, что важно, действия были правильными, работа не прекращается. И еще одна встреча – Макей и Лавров. Ключевой вывод для нас: в Женеве тематика Беларуси затрагивалась в контексте необходимости учитывать ценности разных стран. Владимир Макей в Москве: детально обсудили адекватные, пропорциональные ответы на внешние вызовы

И закончить хотелось бы детским вопросом о взрослом саммите. Почему отношения между Россией и США такие сложные и саммит двух стран в Женеве так важен? Вопрос, который задала канадская журналистка Путину, а автор вопроса – ее 9-летняя дочь.

Владимир Путин, президент России:

Надо посмотреть вокруг себя и сказать: «Видишь, как прекрасен этот мир, и взрослые люди, руководители двух стран, крупнейших ядерных держав, встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надежным, процветающим домом для всех жителей нашей планеты». Сергей Лавров: договорились обеспечивать национальную безопасность Беларуси и России совместными усилиями