«Есть масса способов обхода такого рода ограничений». Андрей Лазуткин о четвёртом пакете санкций против Беларуси

Новости Беларуси. В программе «Тайные пружины политики 2.0» политолог Андрей Лазуткин. «Криминал, не криминал?» Григорий Азарёнок о том, как была написана нашумевшая статья о «выжженном ирокезе» Григорий Азаренок, СТВ:

На следующей неделе вся страна готовится отметить скорбную дату, вспомнить 80-летие начала войны. Но у незначительной части населения, у змагаров, другие ожидания. Они ждут европейских, западных, американских санкций. Что с этим связано? «Есть масса способов обхода такого рода ограничений»

Андрей Лазуткин, политолог:

Масштабы здесь, конечно, несопоставимы. Давайте вспомним, какой по счету это пакет санкций. Григорий Азаренок:

Четвертый. Андрей Лазуткин:

Четвертый, да. Где первые три? Вы должны понимать, что когда согласовывался каждый из этих трех пакетов, то все время подымался вопрос санкций против конкретных компаний белорусских. Но они так и не были приняты до сегодняшнего дня. Почему это было сделано? Не потому что там сидят какие-то альтруисты, которые нам позволяют получать прибыль. Они получают прибыль сами. И каждая компания, которая попадает в такой список, – это чьи-то убытки, конкретная страна что-то теряет. И если эта страна выступает против, то ей надо что-то получить взамен. И этот процесс торга, согласования шел все это время в Евросоюзе.

Далее. В ближайшее время они примут этот пакет. Я так понимаю, что пока конкретная компания неизвестна, но их будет порядка 7-8, в том числе государственной формы собственности и частные. Ну, Григорий, давайте подумаем. Вот у вас есть частная компания. Все ваши дочерние структуры попадают в санкционный список, а если вы создаете компанию дочернюю, где ваша доля собственности меньше 50 %, то это уже как бы и не ваша компания, а, например, моя, где будет 51 %. Получается, что вы уже не попадаете под такого рода санкции. То есть, чтобы вы понимали, на каждое действие найдется противодействие, независимо от того, с кем они будут работать, есть масса способов обхода такого рода ограничений. «Выгодно сохранять эти все компании, давать им здесь легально действовать, чтобы сохранялся некий второй рычаг давления на Беларусь» Григорий Азаренок:

Мы знаем, что в 1990-2000-е Беларусь была под санкциями. Тем не менее и нефтепродукты шли в Европу, и работать как-то получалось, находилось, страна развивалась, процветала.

Андрей Лазуткин:

Главными заказчиками санкций были США. В 2006 году был принят так называемый «Акт о демократии в Беларуси». Далее они составили список компаний, которые первый раз попали под ограничения. В основном это касалось экспорта нефти и, насколько я помню, ряда структур, связанных с военпромом. Чтобы американцам ввести какие-то новые санкции, не те, которые были ранее возобновлены, а принести какие-то новые компании, надо через Конгресс принимать новый акт. Ну, Григорий, давайте подумаем с вами. Допустим, вы человек, американец, который накладывает такого рода санкции. Есть, допустим, какая-то белорусская… Газовый транзит или перекачка нефти, нефтепереработка. Есть у нас целый сектор, где напрямую работает американский капитал. В данном случае это IT-сектор и Парк высоких технологий. Самый простой вариант – это не искать какие-то белорусские тайные прокладки и прочие экономические связи, а по списку резидентов ПВТ принять такого рода санкции. Но если мы откроем этот «Акт о демократии в Беларуси», там черным по белому написано, что американцы, наоборот, при ограничении экономическом таких предприятий собираются поддерживать информационную сферу в Беларуси. В данном случае им выгодно сохранять эти все компании, давать им здесь легально действовать, чтобы сохранялся некий второй рычаг давления на Беларусь. Если вы от кого-то что-то хотите, вы имеете кнут и имеете пряник. В данном случае кнут – это то, что касается нашей нефтепереработки, например. Нам пытаются запретить работать Штаты. Ну а вот эти IT-компании американские, которые здесь получают прибыль, это, скажем, канал влияния, который будет действовать независимо от того, какие санкции они наложат на остальную экономику. «Если вы хотите увидеть боль, то вам надо посмотреть на Польшу сейчас»

Григорий Азаренок:

При этом вчера, 18 июня, встречались министры иностранных дел Беларуси и России. Тут стоит вернуться к самому громкому событию уже прошедшей недели – встрече Путина и Байдена. Мы знаем, что, вроде как, американский президент попытался как-то поднять вопрос Беларуси, но, как прозвучало, точек соприкосновения они не нашли. Говоря по-простому, Владимир Путин отказался обсуждать эту проблему, сказал, что мы видим ее по-другому и белорусских братьев не бросим. Андрей Лазуткин:

Если вы хотите увидеть боль, то вам надо посмотреть на Польшу сейчас. Потому что Байден четко сказал: мы не накладываем санкции против «Северного потока – 2», а это именно то, чего так хотела Варшава. Потому что сегодня Варшава будет покупать американский сжиженный газ, который возят танкерами из-за моря, стоит он втридорога, а Германия в это время будет покупать дешевейший газ из России по «Северному потоку». Польша оказалась, скажем так, в очень плохом месте в очень плохом раскладе. То же самое получила и Украина сегодня, потому что, в принципе, их позиция с Польшей полностью совпадала: мы хотим покупать американский сжиженный газ по терминалам, и вот только-только не прекращайте транзит через Украину российского газа. Тог есть произошел некий размен. Что в ответ получили Штаты? Мы можем только предполагать. Я думаю, что это касается, например, взаимоотношений России с Китаем. По крайней мере, никакой Беларуси там и близко не было. В ближайшем самом времени тяжело будет и Польше, и Украине, и никакие наши белорусские санкции даже близко не стояли по объемам.