Новый посол Беларуси на Кубе: «Политический климат наших взаимоотношений гораздо лучше, чем климат с Литовской Республикой»

Как подчеркнул глава государства, основным акцентом работы на новых должностях обязана стать дисциплина. Причем как в кадровой политике, так и в решении проблемных вопросов на местах. Обращаясь к назначенцам в дипкорпусе, Александр Лукашенко, отметил, что от их работы зависит то, какие выводы сложатся за рубежом о стране. Поэтому главная задача – достойно представлять Беларусь и наш народ.

Итак, в кабинете у Президента новые представители нашей страны в Иране – это Дмитрий Кольцов, в Монголии – это Дмитрий Горелик и на Кубе – это Валерий Барановский. Последнего, наверное, погода за 30 на острове не смущает. Но, судя по настроению, бывший посол Беларуси в Литве уже на чемоданах. Потому что разговор исключительно о климате «политическом», а не жарком кубинском.

Валерий Барановский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Куба:

Куба – это, конечно, далеко. Но тем не менее даже в наши непростые времена, сложные времена на Кубе, мы в этом году, благодаря усилиям посольств, наших ведомств, у нас за пять месяцев экспорт практически достиг прошлогоднего годового. Сложности, конечно, есть, но будем стучаться в каждую дверь, ломиться и пытаться достичь результата. Тем более, что политический климат наших взаимоотношений гораздо лучше, чем климат с Литовской Республикой.

Наверное, все-таки лучше работать в дружественной атмосфере, чем там, где тебя оскорбляют. Вы же видите, что творится возле посольства каждый день. Я даже когда был там, находился. Напротив меня резиденция – приходили люди и ставили плакаты, хотя это запрещено законом: «Валера, выходи!» Извините, но я на страну уже 25 лет работаю, а вы приходите, мне такие плакаты ставите. И так каждый день. Тяжело, тяжело нашим дипломатам там работать. Я хотел бы пожелать им здоровья, выдержки.