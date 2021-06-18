Сергей Лавров: договорились обеспечивать национальную безопасность Беларуси и России совместными усилиями

Руководитель внешнеполитического ведомства России проинформировал об итогах российско-американского саммита. По его словам, в Женеве тематика Беларуси затрагивалась в контексте необходимости учитывать ценности разных стран. Что касается сотрудничества Минска и Москвы, то на встрече обсуждались интеграционные вопросы, включая внешнеполитическую координацию в весьма непростой мировой обстановке.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

На обе наши страны оказывается серьезное внешнее давление с использованием нелегитимных, односторонних инструментов сдерживания так называемых. Мы испытываем на себе методы гибридной войны – от односторонних санкций до грязных информационных кампаний. Конечно, с учетом такой откровенно агрессивной линии наших западных коллег мы договорились координировать усилия в целях укрепления государственного суверенитета Российской Федерации и Республики Беларусь и обеспечивать национальную безопасность наших двух стран совместными усилиями на основе имеющихся международно-правовых договоренностей.