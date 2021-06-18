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Лукашенко поздравил Гутерриша с переизбранием на должность генерального секретаря ООН

18 июня 2021 17:52
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Генассамблея назначила Антониу Гутерриша генсеком ООН на второй срок. На ближайшие пять лет именно он будет возглавлять престижную международную организацию, у истоков создания которой была и Беларусь. С переизбранием на должность Антониу Гутерриша поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Гутерриша с переизбранием на должность генерального секретаря ООН-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Во время своего первого срока деятельности вы продемонстрировали исключительные профессиональные и личностные качества, которые способствовали консолидации усилий мирового сообщества в решении современных международных проблем. В XXI веке человечество все еще сталкивается с вопросами обеспечения мира и безопасности, борьбы с преступностью и несправедливостью. Отдельное место в международных отношениях занимает использование односторонних принудительных мер как средств политического давления и вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Беларусь выступает категорически против такой деструктивной практики и надеется на большее внимание механизмов ООН к делу противостояния незаконным санкциям.

# ООН # Александр Лукашенко # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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