Александр Лукашенко – послам: вы на чужбину едете, и, глядя на вас, люди будут там делать выводы о нашей стране

Виктория Ходосок, корреспондент: Кто свой, а кто уже и не совсем, 2020 год отчетливо показал. В списке «чужаков» оказались и некоторые дипломаты. Даже удивительно, ведь именно в обязанностях послов выгодно в экономическом плане «рекламировать» нашу страну. А люди вдруг начали публично осуждать. Пофамильно вспоминать товарищей не будем. Все они отправлены в отставку. Потому 18 июня с новыми назначенцами за рубеж у Александра Лукашенко предельно открытый разговор. И главное из него – сохранить преданность своему народу и своей стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы люди грамотные, опытные. Люди с мозгами. Вы вправе иметь и имеете свою точку зрения, свое мнение. Но вы знаете, куда вы идете. Вы представляете страну и Президента там, куда вас сегодня Президент направит. Поэтому, я так полагаю, что ту политику, которую осуществляет руководство страны, вы безоговорочно поддерживаете. Если нет или изменилось мнение – надо прийти, тихо, спокойно, без помпы, сказать: «Я не могу». Чтобы предательства не было.

Я об этом говорю, потому что были у нас послы, вы это хорошо знаете, которые поступали соответствующим образом. Пусть это единичные случаи, но это неприемлемо. Вы люди больше, чем военные. Потому что военные при погонах, как и вы, но, в основном, здесь, в стране. А вы на чужбину едете. И, глядя на вас, люди будут там, на месте, в Монголии, в Иране или на Кубе делать выводы о нашей стране. Поэтому будьте достойны страны прежде всего и белорусского народа.

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