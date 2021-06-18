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Владимир Макей в Москве: детально обсудили адекватные, пропорциональные ответы на внешние вызовы

18 июня 2021 13:55
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Высокую интенсивность белорусско-российских контактов 18 июня констатировали главы МИД двух стран. В Москве прошла встреча Владимира Макея и Сергея Лаврова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководитель внешнеполитического ведомства России проинформировал об итогах российско-американского саммита. По его словам, в Женеве тематика Беларуси затрагивалась в контексте необходимости учитывать ценности разных стран. Что касается сотрудничества Минска и Москвы, то на встрече обсуждались интеграционные вопросы, включая внешнеполитическую координацию в весьма непростой мировой обстановке.

Владимир Макей в Москве: детально обсудили адекватные, пропорциональные ответы на внешние вызовы-1

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Мы детально, как сказал Сергей Викторович, обсудили весь спектр двусторонней повестки, координацию действий на международных площадках, ситуацию с внешними вызовами в отношении Беларуси и России и адекватные, пропорциональные ответы на эти вызовы. Подтвердили заинтересованность двух стран в развитии интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе, углублении взаимодействия на пространстве СНГ и в рамках ОДКБ. Обсудили сотрудничество в ООН, ОБСЕ и других международных организациях.

Особо отмечу эффективную взаимную поддержку на международных площадках. Совместно противодействуем инициативам западных стран по продвижению антибелорусской и антироссийской тематики в повестку дня органов и учреждений системы ООН, ОБСЕ и других организаций. Мы договорились и далее плотно координировать подходы к работе в многосторонних форматах.

Макей и Лавров обсудили и вопрос беспрепятственного перемещения граждан Беларуси и России, преодоление санкционного давления Запада.

# Беларусь-Россия # Владимир Макей # Сергей Лавров # Фотофакт

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